É meu, eu vi primeiro!

A página já falou sobre a impossibilidade de as cidades grandes resolverem seus conflitos. Caso desta imagem no bairro Moinhos de Vento. O espaço destinado ao estacionamento está lotado de contêineres. E como faz para resolver? Multar o DMLU?



Ó vós que entrais...

...perdei toda a esperança, pórtico de entrada do Inferno de Dante Alighieri. A verdadeira reforma tributária seria descomplicar a complexa rede de tributos. Mas isso implica na extinção de intermediários que se valem justamente desse emaranhado legal para faturar.

Posse

O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior será empossado hoje, às 14h, como vice-presidente e diretor de Operações do BRDE.

A jovem Velha Guarda

A qualidade da música anda tão ruim, que programas de auditório estão trazendo de volta ídolos do passado, maioria dos anos 1970, mesmo os com idade avançada. Entre eles, Silvio Brito, Eduardo Araújo, Bento Di Paula. E agradam.

Loucuras artificiais

Depois de tentar por uma semana entrar em contato com voz humana de uma empresa para resolver uma situação, cliente digitou "socorro!". Resposta da burra artificial: "desculpa, não entendi". Como disse um grego antigo, aqueles a quem os deuses querem destruir enlouquecem primeiro.

Devo, não nego..

...não tenho como pagar. A cobrança de devedores em Porto Alegre bateu novo recorde nos primeiros meses de 2023. A arrecadação da dívida ativa alcançou R$ 134,9 milhões de janeiro a maio, o que representa crescimento de mais de 23% em relação aos R$ 109,5 milhões arrecadados no mesmo período do ano passado.

De volta

O empresário Geraldo Rodrigues da Fonseca, hoje radicado no Rio de Janeiro, está ampliando sua atuação com hub na área de fusões e aquisições de empresas, com correspondentes em vários estados.

A trilha do inferno I

Está acontecendo algo previsível, mas deplorável, em boa parte dos bancos, especialmente os maiores: é quase impossível falar com o gerente de conta. Acesso só pelo WhatsApp ou com assessores de assessores, que apenas sugerem que se entre no aplicativo do banco.

A trilha do inferno II

Faz parte do processo que pode ser prático para eles, mas é um inferno para o correntista. O pior é que, se você precisa uma informação pelo sistema, com dúvida, é como ovelha que sai da trilha, fica sem saber o que fazer. E volta tudo para o início.



Campeão de selfies

matéria nesta edição A presença do governador Eduardo Leite no Tá na Mesa da Federasul () provou que nunca antes um governador foi tão solicitado para selfies. Já na saída do recinto, levou uns bons 12 minutos para atender os pedidos.



O deus dinheiro

De olho no apoio da bancada evangélica da Câmara, o presidente Lula prepara um pacote de benefícios às igrejas. As benesses podem chegar a aproximadamente R$ 1 bilhão, segundo o jornal O Globo. Resta saber se a bancada evangélica entra. Palpite: podem resmungar, mas no médio prazo o resmungo vira sorriso.

