A floresta elétrica

Porto de Arroio do Sal

Não são apenas empresários da Serra que estão em campanha pela criação de um porto no Litoral Norte, mais especificamente em Arroio do Sal. No Vale do Sinos também há esse movimento. A tal ponto que a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI) de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos provocou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a informar sobre como o tema está sendo tratado no governo do Estado.