Banco móvel

A Sicredi União Metropolitana RS terá a primeira Agência Móvel. A cooperativa investiu R$ 500 mil na aquisição da van e customização do espaço, que conta com mobiliário personalizado e uma estrutura completa de climatização, internet, TV e alimentação por energias renováveis. Ela começará a rodar na Capital e Região Metropolitana de Porto Alegre a partir do segundo semestre.



Parindo um monstro

Como previsto, não há entendimento das partes envolvidas no projeto da reforma tributária. A página já comentou, há tempos, que vão é parir um Frankenstein. Começa com dois IVA, que era para ser um. Tão certo quanto Bolsonaro vai ser defenestrado da vida política, a parte do leão ficará com o governo, e para as prefeituras vão sobrar migalhas. E para nós, aumento de carga, últimos carregadores de moringa do safari que somos.

Pobretões e pobrezinhos

A cada talagaço fiscal, o governo vem com a mesma cantilena de que impostos vão subir só para os ricos, que é preciso cuidar dos pobres. Chancela a injustiça com esse argumento mais torto que ervilha torta. Quem empobreceu barbaridade foi a classe média, ou o que restou dela, se a compararmos com décadas anteriores.

Por isso...

...o Brasil pode se orgulhar de ter diminuído drasticamente o espaço entre pobres e o resto, salvo os que sempre estão com o burro na sombra.

Faltou captar

O que os governos de esquerda nunca conseguiram entender é que o supérfluo do rico é o emprego do pobre.

Até tu, corretor?

Dentro do quadro de burrice galopante, parece que até os corretores de texto foram contaminados. Não reconhecem palavras pouco usadas, como se também sofresse do Mal do Estoque Baixo da língua portuguesa. E ainda sugerem substitutos nada a ver.

Agora foi...

...para o fundo. Foi decretada a falência da Coesa, ex-OAS, com o afastamento dos dirigentes. Para o Grêmio, acelera a solução, segundo um advogado que sabe da bronca.

Um outro olhar

Dono de operação em shoppings center comenta que o movimento, mesmo em dias de semana, se observa em farmácias e supermercados. Remédio e comida. E o consumidor de lanches primeiro pede o preço deles para, depois, fazer a escolha.

Pé nas nuvens

Em grandes operações que pareciam impecáveis, a distância da visão do board para o chão real é quilométrica. Se acrescentarmos fraudes, como foi o caso da Americanas e outras ainda por desabar, vários icebergs estão na rota de

Titanics com capitães incompetentes. São lideranças que enxergam o mundo e o mercado como ele não é.

Aumento de acessos

Os canais digitais do Banrisul chegaram à marca de 141,6 milhões de acessos somente no primeiro trimestre de 2023, 11,9% a mais que no mesmo período de 2022. Já a média de acessos diários atingiu 1,57 milhão.

Safra de generais

Se o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, queria mesmo sequestrar militares russos de alta patente, em outra vez seria melhor passar uma tarrafa. A Rússia tem 1,3 mil generais na ativa.

Mensagem Coyote

Está acontecendo uma coisa interessante nos áudios postados no WhatsApp. Eles chegam acelerados, como que se quisessem diminuir o tempo das mensagens de voz.

Aquele abraço