TCE agora na TV

Todos os chefes de Poderes no Estado, além de lideranças de órgãos públicos e políticos, como o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), participaram na segunda-feira da comemoração dos 88 anos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), presidido pelo conselheiro Alexandre Postal. Um dos destaques do evento no Instituto Caldeira foi o lançamento da TV TCE-RS no Youtube.