Casório no arraial

O Arraial do Shopping Total, que aconteceu domingo, foi além, com uma novidade: teve pedido de casamento via barraca do beijo, e quem sabe, pode render até casamento real no arraial do shopping no ano que vem. Como mimo, o casal caipira ganhou do shopping, que completou 20 anos em maio, R$ 500 em Totaletas (vales-compra). Já dá para começar o enxoval.



O recomeço

Uma comitiva da Cooperativa Piá, tendo à frente o recém-empossado presidente Jorge Dinnerbier, esteve na Casa Civil do Piratini na sexta-feira para reunião com o secretário Artur Lemos. Na oportunidade, compartilharam um plano de ações futuras e mencionaram a importância da retomada do diálogo entre as instituições.

Balanço da sustentabilidade

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) ficou em primeiro lugar no 7º Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário entre as cortes trabalhistas brasileiras. Entre todos os órgãos, o TRT-4 ficou em segundo lugar, atrás apenas do TRE-SP.

Prêmio JC

Na quinta-feira, o Jockey Club do Rio Grande do Sul realizará sua tradicional corrida semanal, com cinco dos nove páreos programados homenageando o Jornal do Comércio e sua história. As duas entidades são quase contemporâneas.

Velhice retroativa

Até há pouco tempo considerava-se idoso quem tivesse ou passasse de 65 anos. Agora, idoso é quem tem mais de 60 anos. Ora, os avanços da medicina, prevenção física e mental deveriam sugerir o contrário, pelo menos na definição. Já não basta a geração dente-de-leite chamar de velho quem nasceu antes de 2000, e ainda vem com essa.

O dia seguinte

A evolução da guerra interna na Rússia, com a economia em pandarecos, é rápida e não permite que se projete com segurança como tudo vai terminar, se é que vai terminar. Na melhor das hipóteses é bom seguir o conselho atribuído ao ex-ministro Sepúlveda Pertence: o futuro a Deus pertence.

Historinha de terça

Cidadão dribla as poças d'água da chuva que caía e quase se choca com o carrinho de um sem-teto com seus parcos bens. Em cima deles dormitava um cachorro. Condoído, volta-se para o dono. - Tens guarda-chuva no carrinho? O sem-teto olha para o cão. - Nós não temos. Agora eles têm.

Advogado robô

O cachorro robô Ali acaba de desembarcar diretamente da China no Peck Advogados em São Paulo. Segundo o fabricante, o escritório é o único do segmento de advocacia no mundo a ter este tipo de cachorro robô. Agora com o Ali, o escritório passa a ter um time de 7 robôs, 1 drone e 2 chatbots. Não informaram se ainda há seres humanos. Depois que inventaram a debulhadora de milho...

Que rei sou eu?

Títeres costumam fazer avaliações erradas sobre o real sentimento dos moradores do andar de baixo, e das forças que os sustentam, incluindo potencial de revolta do povo que pretendem conhecer. Parece - parece - que não é o caso dos russos.

Força

Em todos os vídeos de conflitos e guerras mundo afora como agora, na Rússia, aparecem SUVs e picapes em terreno áspero ou urbano com o logo da montadora, geralmente Mitsubishi e Toyota, sugerindo resistência e pau para toda obra.



Aquele abraço