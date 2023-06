Donos de vira-latas repetem que estes sem raça definida são os mais fiéis e prestativos. É o caso da segurança de bike Lindinha, do leitor Carlos Alberto da Silva, que mora no município de Porangaba (SP), e que atua no sítio Lahaína do leitor. Carlão sai para caminhar e a fiel Lindinha fica de guarda para evitar a ação dos amigos do alheio.



O silêncio das pedras

Um dos atrativos mais procurados pelos turistas em Nova Petrópolis, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio, preparou novidades para receber os visitantes. A expectativa é que neste ano o movimento aumente em 20%, em comparação com o ano anterior. Uma das principais mudanças no local é a introdução de novos espaços "instagramáveis".

O primeiro evento do Mapa

O Parque Tecnológico, em Pelotas, foi o palco do primeiro evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, novo projeto do JC. Lideranças políticas e empresariais demostraram entusiasmo com a iniciativa, que vai mostrar as potencialidades, apontar tendências e levantar indicadores do desenvolvimento econômico nas diferentes regiões do Estado. O painel englobou as regiões Sul, Campanha e Fronteira-Oeste.

Bons debates em Pelotas

A equipe do Jornal do Comércio que se deslocou até Pelotas percebeu grande receptividade da plateia no debate sobre as oportunidades e desafios para a região. A conclusão da duplicação da BR-116 foi apontada como uma importante necessidade. E a produção de hidrogênio verde e toda a indústria em torno dele como uma oportunidade. Matéria na página 7.

O descanso do guerreiro

Parece que a página derrapou na maionese na nota sobre loja de Arroio do Meio que fecha aos sábados, em homenagem ao Criador. Sábado é, sim, o dia Dele. No domingo, Ele descansou. Então, nossas desculpas à loja.

Consumatum est

Imagine um selo postal, que tem cerca de 1 cm quadrado. Agora, pegue todo o peso de um caminhão médio carregado com 7,5 toneladas e o coloque em cima desse selo. É o que o submarino Titan sofreu.

Pré-voto

O Brasil deve ser o único país em que o relator de um julgamento torna público seu voto antes do final. Caso de Jair Bolsonaro e a certa cassação dos seus direitos políticos no TSE.

Mulheres no comando

A Atitude Educação recebeu o selo Woman On Board (WOB), concedido às empresas e organizações que mantêm pelo menos duas mulheres entre os membros efetivos de seus conselhos de administração. As vagas são ocupadas pelas conselheiras Marilú Benincá de David e Rachelle Amália Agostini Balbinotti.

A voz do cachorro

Praticamente todos os analistas bateram na tecla do desgaste de Putin, ainda mais com o perdão aos mercenários. Ok, mas isso é para quem vê a Rússia à distância. Será essa a opinião do dono da carrocinha de cachorro-quente de uma esquina qualquer de Moscou?

O Judiciário no exterior

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) participou da Acton University 2023, em Grand Rapids, no estado norte-americano de Michigan. A conferência global reúne representantes de diversos países para discutir sobre livre mercado, empreendedorismo entre outros. O foco foi o Judiciário brasileiro.

Pare e pense

Pegue a segunda maior potência militar do mundo e a primeira em poder nuclear e com ela invada um país, a Ucrânia, com um exército desmilinguido em comparação com o do tovarich Putin. Deveria ser um baile, certo? Pois é. Codeloco, seu, o rato come o gato.

O que é ruim...

...para a Alemanha é ruim também para o Brasil. A leitora Vânia, que mora em Münster, na Alemanha, relata que, depois de estiagem, várias regiões do país foram atacadas por temporais e muita chuva. Exatamente como ocorre aqui. O último evento extremo deles foi em julho de 2014. O porão da casa dela tinha 1m27cm de água.

Aquele abraço

Para a comunidade de Coqueiro Baixo, vizinha de Nova Bréscia, prefeito Jocimar Valer, secretários e vereadores. O coqueiro pode ser baixo, mas como todo o baixinho, é audaz, valente e não se entrega asi no más.

O lombo dos burros