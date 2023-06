Acertando as pontas

Pontes, gasoduto e negócios. Foram estas as pautas desenvolvidas em Buenos Aires pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP) com o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Andrés Cafiero, e o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli. O terreno foi preparado para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final do mês. Há grande interesse do Rio Grande do Sul no gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre.



Mudanças na esquina da rua Miguel Tostes

Imóvel onde funcionou restaurante e que estava desocupado há anos dará lugar a novo empreendimento

ANA TERRA FIRMINO/JC

As rápidas transformações na rua Miguel Tostes, bairro Rio Branco, registradas pela página há algumas semanas não param. Depois da abertura de bares e novos negócios, um casarão na esquina com a Vasco da Gama começou a ser demolido. Agora, do outro lado da rua, também na esquina da Miguel com Vasco, outro imóvel que por anos funcionou como restaurante e estava abandonado há algum tempo também veio abaixo - dará lugar a uma farmácia.



Ping...

Membro da executiva nacional do MDB, o ex-ministro Carlos Marun se disse ofendido com a nota sobre a proximidade do partido com o poder, publicada na coluna de sexta-feira. "Tanto do passado como da história recente do nosso partido, o MDB nasceu na luta contra a ditadura, quando o fácil era aproveitar a sombra frondosa da árvore do poder (... recentemente o partido recusou-se a participar do governo Bolsonaro, lançando candidatura própria, que teve influência importante no resultado da eleição)".

...pong

É claro que a página refere-se ao MDB nacional como um todo, então, nem todos os seus integrantes são carrapichos do poder. Nesse caso, erro nosso. Porém, sobre a parte Simone Tebet, o próprio Marun aduz que ela de fato está no governo Lula (ela e mais dois ministros). Desde o início as pesquisas e no fim as urnas confirmaram que ela não teria a mínima chance na eleição presidencial de 2022. Por isso ela está no governo do PT?

O Brasil camaleônico

Independentemente do assunto MDB-Poder, e sem a ele se referir, o fato é que boa parte das siglas tem uma extraordinária capacidade de mimetismo. Hay governo soy a favor. O troca-troca de votos na Câmara dos Deputados por cargos no governo Lula é a prova provada, ressalvando que há congressistas que não fazem parte desse conceito " é dando que se recebe".

Fórmula do fracasso

Um motorista embriagado e sem habilitação causou um acidente na BR-290, em Uruguaiana, matando uma pessoa e ferindo seis. Pagou fiança e saiu livre, leve e solto. Com essa legislação leniente, o Brasil não pode dar certo.

Anotado e esquecido

Em discussão no TikTok com uma adversária, que envolveu ciência e genética, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu que ela citasse o nome de três cientistas brasileiros. Resposta da moça: — Eu... espera... que eu anotei.

A vez de Madureira

Além da TV Globo, Band e Record têm processos de renovação das outorgas em tramitação na Câmara dos Deputados. O relator é o deputado Cezinha de Madureira (PSD-RJ). Deve passar tranquilamente. Cezinha de Madureira é muito bom. Que nome.

Falando as verdades

O ministro Rui Costa (PT) se retratou da declaração de que Brasília fica afastada do povo ou algo semelhante, o que lhe valeu fortes críticas dos parlamentares. No entanto, essa tese foi levantada já nos anos 1960 e 1970 e tem certa razão. Por isso, a capital federal passou a ser chamada ilha da fantasia.

O quadrilhão

O STF vai julgar entre os dias 16 e 23 de junho o caso do chamado "quadrilhão do PT", envolvendo a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e o então ministro Paulo Bernardo. Perda de tempo. Vão ser absolvidos com 99,99% de certeza.

Deu a louca no mundo

Breve viagem no noticiário da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa no final de semana: A justiça espanhola condenou a portuguesa TAP a indenizar um bebê por atraso na viagem, embora ele não tivesse pagado a passagem. Portugal come mais peixe que a média da União Europeia, por isso ela quer que o país reduza o consumo de pescado.

A crise do vinho

O governo francês começou a remover 9% das vinhas da região de Bordeaux. Em comum com as vinícolas locais, a iniciativa se fez presente pela redução da demanda e aumento da oferta deste variedade.

Baixaram a cerca

O Cade finalmente aprovou a compra da Garoto pela Nestlé. De forma que, nas gôndolas, teremos o famoso dois em um. O Garoto cresceu e depois sumiu.

Aquele abraço

Aos munícipes, prefeito Alcenir Dalmago, vereadores e leitores do JC de Gentil, lá pelas bandas de Marau, Ciríaco, Mato Castelhano e Água Santa. Gentil até no nome essa brava gente é.

Praga eterna