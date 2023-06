Trajetória de vencedor

O salão de festas da Leopoldina Juvenil abrigou os convidados do jantar em comemoração aos 75 anos da Construtora Tedesco na terça-feira. No discurso de agradecimento, o presidente da construtora, Pedro Silber, lembrou a trajetória vitoriosa da empresa, enfatizando que ela passou por 14 planos econômicos e sete trocas de moeda, além da insegurança jurídica que nos caracteriza. Um belo relato.



Turbulênciasem fim

A fala de Pedro Silber impactou os presentes, especialmente na travessia de planos e moedas diferentes, mais a questão da insegurança, que assusta e entristece brasileiros e estrangeiros, fatores que, aliados a oscilações dos mercados, mostram como é difícil empreender por aqui. Nunca tivemos no Brasil períodos razoáveis de sossego, de fato.

O desaparecimento da vergonha I

Os recentes vexames de partidos políticos cujos deputados fazem o que o povo chama de "mordida" em cima do governo para aprovar seus projetos não chega a ser surpresa. Já acontecia desde sempre, mas de forma moderada e com algum remorso, mas tudo em nome do partido a que pertencem. Ficavam vermelhos, por assim dizer. Sumiram a moral e os bons costumes.

O desaparecimento da vergonha II

Hoje, o rubor facial desapareceu e deu lugar a um mercantilismo atroz. Há partidos de aluguel, há os eternos que sentam nos cargos desde que surgiram. Caso do MDB - mas há outros - que é avis rara no mundo da política. Sempre pegou carona do poder, é montaria em quem grudam como carrapato. Dócil, o governo lambe o rosto de quem o apedreja.

Os dois Brasis

Você que está me lendo e trabalha hoje, parabéns. Faz parte de um grupo que não tem cartão abonado, não tem patrão que cobre sua ausência, não tem ponto facultativo decretado pelo governador. Parabéns nada. Trabalhe dobrado.

O milagre das muletas

Do editorial do Partido Novo sobre o preço dos automóveis: "O escritor e investidor Harry Browne dizia que o Estado é hábil em quebrar as suas pernas apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer 'veja, se não fosse por mim, você não seria capaz de andar'".

O Brasil em quatro patas

Há vários modelos de definição. A versão escrachada do Brasil é compará-lo com um camelo. Feito por uma comissão de trabalho, desajeitado, desproporcional, tem mania de cuspir em quem chega perto, está sempre mostrando alguma coisa, é montado sem se queixar mas chega lá.

Ativismo judicial

Tá na Mesa da Federasul lotou Apesar da proximidade do feriadão, o. Debateram ativismo judicial o presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia (muito aplaudido), e o ex-procurador-geral de Justiça Marcelo Dornelles. O tema do debate, ativismo judicial, já diz tudo sobre a importância.

O diário do sapato

Olhem para os pés. Tirando executivos e deputados, ninguém mais usa sapato. E sapato italiano ou cromo alemão só para quem tem dinheiro. É só sapatênis ou tênis. Vai longe o tempo em que engraxávamos nossos sapatos a ponto de ficarem reluzentes, quase um espelho. E também terminaram os calçados bons, realmente bons, os que não deformavam depois de dias e dias de chuva. Por isso, engraxates começaram a sumir, passou o tempo deles por falta de clientes. A gurizada nem pensar. Nos meus verdes anos, havia duas marcas de sapatos mais esportivos de primeira linha e um com formato clássico, que podia tanto ser batido no dia a dia ou usado em bailes e recepções, o Clark. Os esportes eram o Terra e o Samello, os dois de São Paulo. A indústria gaúcha não tinha e ainda não tem produtos que se comparem com estes três. Havia fã clube, inclusive, uns gostavam mais do Samello, que era meu caso. Era mais para mocassim. Naqueles tempos, como dizia Jesus, o presidente de um banco estatal contava para quem quisesse ouvir que ele tinha uma coleção de sapatos, dúzias deles. Até aí tudo normal, mas ele deu uma de Caprichosos de Pilares. Em cada par ele colocava uma espécie de diário na primeira pessoa. "Fui usado pela última vez no domingo tal" e descrevia as condições do tempo que o sapato enfrentou. Também colocava o dia, mês, ano e hora em que foi comprado, a loja e o preço, e se tinha algum defeito ou se já tinha visitado o sapateiro e por qual motivo. Isso sim que era diário. Ou folha corrida.

A volta do bar

A reabertura do Bar da Associação Riograndense de Imprensa (ARI) serviu para inaugurar a Galeria de Fotos Itamar Aguiar das fotos vencedoras dos prêmios ARI, parceria com a Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do RS (Arfoc).

O caso da pipoca

Há anos, a ARI atendeu pedido do ecônomo e cortou pipoca e amendoim que acompanhavam a cerveja nas reuniões de sábado. Custava caro. Não demorou e o ecônomo pediu a volta da pipoca. Motivo: sem o sal do tira-gosto, a sede diminuía e ele vendia menos cerveja.

Aquele abraço

Para a comunidade, leitores, prefeito Gilberto Domingos, secretários e vereadores de Porto Xavier. Atravessa o Rio Uruguai e o vizinho é a argentina San Javier. E o porto é internacional. Te mete!

