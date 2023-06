A foto do vereador Márcio Bins Ely (PDT) na galeria de ex-presidentes da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre foi descerrada no dia 31 de maio. O peso da cortina foi tanto quanto o peso do cargo.



Abelhas sem ferrão

As abelhas são consideradas os seres mais importantes da terra porque são vitais para a polinização das plantas e lavouras. Por isso, integram a programação da Semana do Meio Ambiente em Caxias do Sul com a Assermel lançando o "Caminho das Abelhas", com quatro colmeias fixas de abelhas-sem-ferrão, no Shopping Villagio Caxias.

Mistérios

O que não dá para entender, nas obras públicas paralisadas por incapacidade técnica da licitada, é que se descobre depois que não as tinham. Como, se essa é uma exigência prévia para concorrer?

Velocidade de lesma

As obras do Quadrilátero Central estão muito atrasadas em algumas ruas. Como a data da entrega já foi postergada duas vezes, caso da Voluntários da Pátria, é bem provável que a entrega ao público seja novamente adiada.

De volta ao ninho

As linhas da Carris que estão sendo operadas pela Via Leste dão dor de cabeça aos usuários, caso do T5, que chega a atrasos de até 50 minutos. Dia 20, a Carris retoma esta linha tão abrangente e tão problemática.

Apesar de você

Mais uma vez o agronegócio salvou o PIB brasileiro, o mesmo agronegócio que é tão criticado, inclusive, por agentes do governo federal, e tido como vilão quando os homens que o tocam são exatamente o contrário disso.

Abelhas africanas



Ivanir de Castro

Nos anos 1970, criou-se um ambiente hostil no exterior devido à importação de abelhas africanas do Brasil, muito agressivas quando mal manejadas. Ocorre que a produtividade melífera desta espécie é muito maior que a das primas sem ferrão.



Faltou dizer

Se por um lado o PIB do primeiro trimestre surpreendeu, por outro, o crescimento da indústria caiu o dobro do esperado.

Sonho meu

A próxima cenoura na frente do cavalo apostador vai ser a Quina de São João, que deve pagar em torno de R$ 200 milhões- e até mais do que em sorteios anteriores, se ela acumular. O sorteio será no dia 24.

Aquele abraço

Ao povo, leitores, vereadores e prefeito Roberto Facchinetto de Arvorezinha, lá pelas bandas de Guaporé. Salve a figueira que deu origem ao nome desta bela região!

Quatro por quatro

O modelo de gestão adotado pelo governo gaúcho de combate à criminalidade foi destacado pelo secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, durante o 5º Simpósio Internacional de Segurança, realizado entre 31 de maio e 1º de junho, em Brasília. Caron detalhou o planejamento estratégico do Programa RS Seguro, que já preservou mais de quatro mil vidas no Estado nos últimos quatro anos.

Na altura do tórax

No dia 17, no Congresso de Pneumologia no Barra Shopping, em Porto Alegre, será lançado o livro "Socitors, os primeiros 25 anos" (Editora AGE), relatando a trajetória da Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul.

Prosperidade na Prosperato

Nem bem chegaram ao mercado, os azeites da Safra 2023 da Prosperato já ganharam seus primeiros prêmios internacionais. Os azeites Premium Blend (Arbosana e Arbequina) e Exclusivo Koroneiki da marca gaúcha foram destaque no concurso grego Athena IOOC, em que ambos receberam medalhas de ouro.

Reconhecimento facial

Em vez de senhas e cartões, a ferramenta de reconhecimento facial ganha espaço cada vez maior em toda sorte de atividades, inclusive para acesso a veículos como carga de caminhões. Ainda não foi feito o teste com os famosos caras de pau, para ver se funciona também com eles.

Dinheiro espacial

Existem 706 meme coins (criptomoeda que se originou de um meme da internet) dentre 10 mil criptomoedas. O volume de transações nessa moeda multiplicou-se em 100 vezes ao longo de maio. Como diz a Revista Crusoé, outra maneira de ganhar dinheiro. Convém aos aplicadores saber que essas moedas não foram regulamentadas. Logo...

Menos mal