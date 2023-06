Bolinhas de gude na Câmara de Vereadores

O vereador de Porto Alegre Jessé Sangalli (Cidadania) mostrou um estoque de bolinhas de gude para um assessor durante a sessão plenária da Câmara dos Vereadores. A não ser que as bolinhas de vidro sirvam para alguma contagem em votações da colenda, é tipo ábaco.



Historinha de sexta - A guerra dos quindins

Descobri cedo que não tenho veia empreendedora. Até tentei, mas na hora de reinvestir os ganhos e cortar custos, minhas finanças foram para o beleléu. Foi assim: eu e colegas do ensino médio, na faixa dos 12 anos, fizemos um inventário dos gibis que tínhamos em casa. Como meus pais eram severos nesse assunto, só tinha uma biblioteca com meia dúzia, quase todos afanados de uma prima de Porto Alegre. Já os outros quatro amigos tinham um estoque maior. Um dia, achamos que podíamos fazer um feirão e milagrosamente chegamos a um denominador comum para rachar as vendas. Improvisamos uma banca com caixas de papelão na calçada em frente à casa do Bruno Renato Müller, avisamos amigos e vizinhos dos nossos pais e abrimos as vendas num sábado de manhã com pompa e circunstância. Em menos de duas horas vendemos todo o estoque. O Sérgio Mottim era bom em matemática e distribuiu o dinheiro obtido de acordo com o número de gibis de cada um. Tudo certo, ninguém contestou, e fizemos um balanço e, com o dinheiro na mão - a moeda era Cruzeiro - fomos aos gastos. Uma voz interior me dizia para fazer uma poupança, mas meu lado cigarra achou que era bom gastar tudo. Vai que a Rússia mandasse mísseis, os Estados Unidos dessem o troco com os seus mais as bombas H dos bombardeiros B-52, e o mundo seria atingido por um grande incêndio radioativo. Então, qual o sentido de poupar? Grande erro. Gastei tudo em Coca Cola e quindim no armazém do seu Hugo. Se tivesse economizado, quem sabe hoje eu seria um Warren Buffett, um Jorge Paulo Lemann ou um banqueiro. Nunca saberei. Tiveram outros dois episódios em que ganhei - e torrei - dinheiro na mesma época. Fizemos uma peça de teatro em três atos e um circo onde uma goiabeira servia de trapézio. Mas essa já é outra história...



Meio século de perfeição



Eis dois monstros dos comes & bebes de Porto Alegre. Norton Lenhardt (e) toca o Chopp Stübel, 54 anos de negócio, hoje na Mariland, 431. Ao lado, João Maciel, o Careca, 50 anos com seu Chiwawa, hoje na Teixeira Mendes, 1.216. O Careca começou como gerente do famoso Styllo's Bar na Getúlio Vargas.

Consumatum est

Às favas os escrúpulos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que Cristiano Zanin, advogado de Lula, vai ser nomeado para a vaga de ministro no Supremo no lugar de Ricardo Lewandowski. Venezuela, lá vamos nós.

O senador cavalo

A história mostra que nomear parentes e amigos para cargos que nunca deveriam ser cogitados já teve absurdos. O imperador Calígula (reinado de 37-41 d.C.) nomeou senador o seu cavalo Incitatus. A admiração era tão grande que Calígula encomendou uma estátua dele em tamanho real montado na sua excelência.

O pior...

...foi o governo ter que engolir um sapão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). "Da próxima vez não vou ajudar o governo". Minha Nossa Senhora dos Impropérios!

Os bois pastam

Quando o tempo está bom, a boiada pasta tranquilamente. Mas basta um raio, mesmo raio de céu claro, para o estouro dos submissos e indiferentes. Às vezes, o estouro da boiada se dá até por falta de pasto.

Na lista preferencial...

...dos candidatos para o programa Minha Casa Minha Vida deveriam contemplar mulheres vítimas de violência doméstica, segundo a deputada federal gaúcha Any Ortiz (Cidadania). O problema deverá ser organizar o processo de seleção.

Sacando contra o futuro

O petróleo subirá pouco até o fim do ano, dizem os famosos especialistas que nunca têm nome próprio. Combinaram com os russos de Putin e com o senhor Imponderável?

Lixo é dinheiro

Vários prefeitos de Santa Catarina foram presos por irregularidades nas licitações e contratações de empresas de lixo.

Assim não dá

Quando larápios e gatunos de todos os quilates furtam desde sinaleiras a maçaneta de metal, passando por fios e cabos de energia, quando sua causa estraga e quebrar monumentos pelo prazer e destruir, é hora de jogar a toalha e encarar a realidade medonha: embora a maioria seja de gente ordeira, o exército do mal ganha dela. Melhor entregar a chave e cair de banda.

O Deus Dinheiro

Uma a uma, as instituições brasileiras — exceções à parte — estão a caminho da deterioração total. De cima para baixo, a podridão tomou conta.

Esplanada da Cabeçada

Para que o Brasil precisa de mais 17 ministérios, se os que já existem batem cabeça um com o outro? Quanto mais ministérios, mais burocracia e lentidão administrativa...

