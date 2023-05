Joias do Centro

Na lista dos restaurantes de ponta do Centro Histórico não pode faltar o Berna, localizado no 7º andar do prédio da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Com pé direito de respeito e bela vista do Guaíba, é daquelas casas onde nunca falta capricho e variedade. Faz parte das exceções do outro Centro, pródigo nos restaurantes.



Por falar em restaurantes...

Ou a clientela de churrascarias puras se bandeou para outras plagas ou alguém está deixando de faturar. A rigor, quase não existem no Centro Histórico, salvo raras exceções. Casas que servem xixo, vazio ou outros cortes de forma isolada não são churrascarias puras, a exemplo da Lei da Pureza das Cervejas.

Aniversário

O Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (MARS) está celebrando 45 anos. Vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, a instituição programou uma retrospectiva dessas quatro décadas e meia de atuação. Também foi lançado o site www.mars.rs.gov.br, específico do museu. Na foto, a secretária da Cultura, Beatriz Araújo, a diretora do MARS, Letícia de Cássia, e equipe.

É coisa antiga

Essa de botar jogadores na gaveta. Na década de 1950, um atleta foi comprado para que conseguisse a expulsão do melhor atacante do time adversário. Durante todo o primeiro tempo e parte do segundo, fez o diabo para que ele revidasse e fossem ambos expulsos. Só que o atacante não caiu na esparrela, nem quando quase teve fratura exposta. Diante disso, o gaveteiro se aproximou dele e botou as mãos na cintura, contrariado. - Mas tu não revida nunca?

Amplo espectro

Botar jogadores na gaveta por vigários gerais vai além da interferência nos resultados de campeonatos estaduais, nacionais e sites de apostas. Também tem a ver com a Loteca em jogos manipulados que nela constem.

As 7 pragas da Capital

- Ciclistas à toda sem obedecer as leis de trânsito - Calçadas deploráveis - Modo de dirigir dos motoristas de ônibus - Cacacas nas calçadas deixadas pelos sem-teto - Gente que coloca lixo reciclável nos contêineres - Usar buzina mesmo em congestionamentos - Motoristas meia-roda (Tem lista de espera)

Concorrência leal

Há dias, a página estranhou que alguns carros do Uber tivessem o logo do concorrente 99. Agora se explica. Segundo um motorista, o aplicativo 99 paga R$ 500 por mês para o motorista botar a propaganda no carro. Codeloco, tchê!

Espinhas gelatinosas I

O ex-deputado Heitor Freire (União-CE), que não se reelegeu em 2022, ganhou um cargo de comando na Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Em 2018, estava no PSL de Bolsonaro e pregava a extinção do PT, informa o site O Antagonista.

Plantar sementes

Missões internacionais, como a que o governador Eduardo Leite (PSDB) comandou aos EUA, são trabalho de longo prazo. Depois de contatos iniciais, é importante ter o olho no olho. E aí, em um segundo momento, fechar negócios ou parcerias. Matéria na página 9.

Frio depois da chuva

O início de maio foi marcado pelas chuvas, que se prolongaram por uma semana no Rio Grande do Sul. Para quem se queixava da falta de frio, eis que ele chegou, devagarinho, mas constante.

Aquele abraço

Para a comunidade de Pelotas, leitores do JC, prefeita Paula Mascarenhas e equipe. A Princesa do Sul, terra de trabalho e com os melhores doces portugueses, de glorioso passado e futuro.

Compras estratosféricas

Se a Turquia está com uma inflação de 50% e desabastecimento, a Turkish Airlines vai muito bem obrigado. Está encomendando 600 aeronaves de vários fabricantes. O recorde anterior (mundial) era da Air India, com 470, informa a Airway.

Coisa de rico

O Papa Francisco afirmou que só ricos podem ter filhos na Itália. Se é assim no país que tem o Vaticano (sem filhos), imagina em países como o Brasil. Mas nós os temos barbaridade, especialmente nas classes mais pobres.

Espinhas gelatinosas II

É emblemático esse caso, mostra o quanto um cargo em uma estatal abafa a consciência de quem aceita e a falta de pudor de quem convida. Não é o único e não será o último. O Congresso Nacional está cheio de parlamentares com espinhas gelatinosas, maleáveis como massa.

A metamorfose