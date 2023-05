Estacionamento retroativo no Centro de Porto Alegre

A angustiante demora para quem mora no quadrilátero central do Centro Histórico de Porto Alegre tem lá suas idiossincrasias. Com início na rua Marechal Floriano, a General Vitorino e parte da primeira seguem fechadas para o trânsito. Mas como esses carros estão lá se as duas pontas da Marechal estão firmemente fechadas? Sem mistério: os donos entram pela Vigário José Inácio e dão ré.