Roberto Brenol Andrade, ourives das palavras

Mais de meio século a serviço das palavras com opinião, o editorialista Roberto Brenol Andrade saiu da ativa do JC e foi para a reserva. Na sexta-feira (28 de abril), direção, jornalistas e funcionários do Jornal do Comércio o homenagearam pelos 54 anos dedicados ao diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. Embora ele tenha alguns anos de idade a mais, começamos nos idos de 1960 a nobre profissão de ser ourives das palavrinhas, hoje um tanto quanto descuidada. E cursamos Jornalismo juntos na mesma época. Antes, em 1966, quando era secretário da Gerência do Banco da Província, liberei empréstimos de curto prazo a ele. Brinco até hoje que salvei a vida financeira dele. Pelo menos, o Brenol pagou tudo direitinho. Nos meus 26 anos de JC, 54 de jornalismo, mais oito anos de outras profissões, eu e Brenol sempre fomos próximos, embora fisicamente separados. Quando conversamos, sempre lembramos dos tempos iniciais, em que a Capital tinha menos de 50 mil automóveis, as enormes linotipos lançavam vapores a chumbo derretido e o matraquear das máquinas de escrever tornavam a redação um doce caos. O repórter percorria a cidade, não raro, pendurado nas quatro entradas dos bondes como cacho de uvas na parreira. Quantas vezes falamos sobre os tempos em que palavras erradas não podiam ser deletadas como hoje no computador, e como a arte de escrever exigia atenção. Vivemos crises sem conta no Brasil, que nos atemorizam porque estamos muito próximos delas. Como no filme Zulu daqueles anos, quando um assustado soldado inglês viu milhares de zulus em direção à sua patrulha, tendo ao lado um imperturbável sargento bigodudo britânico. - Por que nós, sargento? - Porque estamos aqui. É. Nós também estávamos aqui.



E dá-lhe folga

Entre feriados nacionais e pontos facultativos, o brasileiro poderá se deliciar com mais oito datas até o final do ano. E, no Brasil, o ponto facultativo é ponto livre.

Sem tira na mira

Pesquisa divulgada pela Adepol (Associação de Delegados de Polícia do Brasil) mostrou um déficit de mais de 50 mil policiais civis brasileiros. Apenas de delegados, faltam 4,7 mil postos a serem preenchidos. O Crime S.A. deve ter pelo menos o quádruplo disso.

Economia gigante

Em 2022, as ações de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) geraram uma economia de R$ 1,24 bilhão, resultado de auditorias preventivas que evitam gastos a maior, com o uso de sete robôs para a leitura de licitações (antes da publicação). Permite cotejar preços e comprar a preços mais baratos, salienta o presidente do TCE, conselheiro Alexandre Postal.

CPI do espelho meu

Mais três CPIs estão aquecidas e prontas para sair do forno da Câmara dos Deputados. É mais um capítulo da doideira geral. Como em acidente de avião, as investigações não visam procurar culpados, mas as causas para que o evento não se repita. Aqui é o contrário.

Visões do paraíso

Os óculos de realidade virtual são ótimos para quem quer aprender. Já óculos de realidade real deveriam estar na mesa de todos os governantes e políticos. Também seria bom para eles. Advertindo que essa realidade não é tão bonita.

Cuba sem gasolina

A CNN internacional deu destaque para a crise de combustíveis em Cuba, mostrando carros sendo empurrados. A maioria é de carros norte-americanos das décadas de 1950 e Ladas russos de décadas posteriores - mas se viu até uma Mercedes CLC 200. O racionamento fez o governo cancelar alguns eventos do 1º de Maio.

Contêineres quebrados

Impressiona a quantidade de contêineres de lixo nos bairros centrais de Porto Alegre que estão avariados ou mesmo quebrados.

Aquele abraço