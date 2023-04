Ex-presidentes da Câmara de Porto Alegre reunidos

Os ex-presidentes da Câmara Municipal de Porto Alegre foram homenageados ontem durante sessão especial realizada no Plenário Otávio Rocha. O ato, que reuniu 19 ex-comandantes da Casa, faz parte do cronograma de atividades festivas alusivas aos 250 anos do Parlamento da Capital. Cada um dos homenageados recebeu uma medalha e um diploma das mãos de um dos vereadores que compõem a atual legislatura.



Uma novela chinesa, com certeza I

A questão das plataformas como a Shein foi discutida ontem no Tá na Mesa da Federasul, assim como a invasão de informais no Centro Histórico. Quanto a este problema, de certa forma, as entidades empresariais ligadas ao comércio pecaram por omissão. Tivessem entrado com ações enérgicas junto aos sucessivos prefeitos, a realidade hoje seria outra.

Uma novela chinesa, com certeza II

Sobre o imposto das plataformas de compras, parece justo do ponto de vista fiscal, mas o consumidor não está nem aí, quer é preços em conta. Estar o comércio pronto para ofertar diversidade e preço acessível faz parte da equação. Só nivelar a carga tributária é serviço rápido e mal feito.

Efeito vazio

Ironicamente, quando e se o Centro Histórico ficar livre de camelôs e ambulantes que não ambulam, cria-se um problema para o comércio formal. A cadeia de suprimentos dos informais é ampla, e sem eles operações gastronômicas e lojas afins sofrerão um esvaziamento de faturamento, eufemismo para dizer que vão fechar.

En esta tarde gris

Como no tango de Julio Sosa, o Guaíba não é afetado por dias plúmbeos. O cinza do céu até realça as águas plácidas do nosso lago, ou rio, como queiram. Nós últimos tempos ele até pede mais água, a estiagem foi longa e inclemente, mas, em julho, o El Niño volta e este problema estará resolvido. Resolvido até demais.

Parabéns pra você

Em tempos de crise, dirigentes responsáveis por 18 empresas do transporte regular de passageiros do Rio Grande do Sul reuniram-se e fundaram a RTI - Associação Rio-grandense das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. De parabéns a entidade, presidida por Hugo Eugênio Fleck.

Tudo pelo social

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, distribuirá R$ 2,5 bilhões diretamente aos seus associados. A distribuição dos resultados é um dos diferenciais do modelo cooperativista e é realizada anualmente a partir dos resultados obtidos no ano anterior. Também foram direcionados mais de R$ 300 milhões para investimentos sociais.

Janeiro perpétuo

Não passa dia sem novas prisões e processos abertos para manifestantes do 8 de janeiro. Parece que a ideia é renovar diariamente essa data, talvez a prolongando até 8 de janeiro de 2024 para, então, reiniciar o ciclo. É lícito supor que, em caso de mau tempo no governo Lula, o noticiário sobre as prisões seja usado como tentativa de tapar o sol com a peneira.

Viajando na banana

Lula ainda vai pagar um bocado pelas declarações que tenta desmentir, apesar de estar tudo gravado sobre a Ucrânia. Não adianta dizer que os protestos no parlamento de Portugal e fora dele foram obra da direita, porque boa parte da esquerda assinaria embaixo. Só a ausência do poder por anos explica porque Lula atira cascas de banana para ele mesmo escorregar.

Vai que

O temor é que a lei que pune as fake news possa abranger postagens centímetros após a fronteira do lícito, e, desta forma, não tem como escapar da expressão "censura".

Aquele abraço