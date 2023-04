Para cima e para o lado

O chafariz do Largo Glênio Peres agora parece estar funcionando a pleno. Os esguichos se alternam na tarefa de justificá-los. Como tudo, sempre há um porém. Quando venta, quem passa por perto não escapa dos respingos, mesmo sentado nos bancos contíguos. Não contavam com a astúcia da água.

O lado escuro da força I

A inteligência artificial (IA) passou a ser a panaceia universal para o Brasil, com toda a sorte de aplicações no cotidiano. Certo, palmas e coisa e tal, mas tudo no mundo tem o lado B, o que dá para rir, dá para chorar. É um processo dialético inescapável como mostra a História. Não existe almoço grátis nem boca livre.

O lado escuro da força II

O advento do smartphone desencadeou uma epidemia de golpes e fraudes enquanto o crime físico também aumentou ipso facto, assim como a internet profunda, que ensina até a construir bombas e é abrigo do terrorismo. Não vai demorar para ver o lado obscuro da IA.

Na chincha

O próprio presidente Lula teria dito ao deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT) que a duplicação da BR-290 está nos planos e vai sair com recursos públicos. Ver para crer, como São Tomé e as chagas de Cristo, ainda mais sem concessão. O Orçamento de 2024 já foi anunciado como "doloroso" pela ministra Simone Tebet. Como está, a 290 é uma tentativa de homicídio.

Diz-me com quem andas

Viva o mercadinho

Nublado com chuvas

O pedido - aceito - da recuperação judicial de vários braços do Gramado Parks, exceção dos hotéis, é mais um sinal amarelo que se acende em Gramado e alhures. Em todos os sentidos, parece que a oferta é maior que a demanda, ainda mais com o que se espera pela frente. E não é céu de brigadeiro.

Para quem vai o dinheiro

O Distrito Federal tem um orçamento de R$ 57,4 bilhões em 2023. Destes recursos, R$ 23 bilhões são do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). A quantia adicional representa 40% da dotação orçamentária do DF, e vem de repasses do governo federal. Na prática, o fundo é bancado por todos os brasileiros. Informação do blog Poder360.