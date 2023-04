A casa é nossa

A serviço da paixão

Quando se é quase mais pobre que um rato de igreja, e sendo bancário de balcão, a vida de Porto Alegre do início dos anos 1960 exigia alguma ginástica para agradar as papilas gustativas. Nem sempre elas aplaudiam. Mas era o que a casa oferecia, e os magros proventos que eu recebia tinham que caber no prato. Meus pais moravam no Interior, mas, depois dos 18 anos, não se pedia verba extra a eles.

O que dava era um humilde pão com um mini potinho de manteiga, acrescido de outro com patê, mais um meia taça de café vendido no Café - não se dizia cafeteria, era Café - na rua Uruguai, onde hoje é o Periquito da Sorte. Já a enorme empada de galinha do Big Ben, esquina da Marechal Floriano com Otávio Rocha era dos deuses. Quentinha, crocante, se desse para comprar duas seria refeição.

O sanduíche Farroupilha era outro que nunca enjoei. Até hoje o acho supimpa. Nas bancas do abrigo dos bondes, comia-se o Mata Fome, um tijolo marrom feito de doces e bolos sobrados. Com uma batida de abacate, dava para dormir sem fome, o pior tormento que existe. O pagamento do Banco (Província) saia dia 28, e neste dia dava para comer o bauru de três camadas de pão crocante com pernil e queijo derretido no Centro Esportivo, na Benjamin Constant perto da Cristóvão Colombo. Eu o classifico como um dos 5 mais saborosos do mundo. Pena que a casa sumiu na voragem do tempo.

À medida que o pila subia, as opções também. Era dia de comer PF no Matheus ou na Praiana, ambos na Andradas. Cachorro-quente era o do Rosário. Cacetinho, salsicha e molho caseiro e deu, sem aquele mix de barbaridades acessórias.

Na noite do dia 28 eu saia a serviço da paixão, visitando nos cabarés "as primas", como eram chamadas. Mas essa já é outra história.

