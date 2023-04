O Menu campeão

No Menu Poa da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), a presidente Suzana Vellinho entregou o Troféu 165 anos da ACPA ao Grêmio pela conquista do hexacampeonato gaúcho. Diretoria, o presidente gremista Alberto Guerra e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Luciano Hocsman (e) estiveram presentes.



O voo do papagaio I

Era óbvio ululante que os Estados Unidos e a União Europeia iriam reagir à fala de Lula culpando a Ucrânia pela invasão russa, que por si só é um disparate. Se o presidente quer morrer abraçado com a China e a Rússia de Putin, atravessou o ponto de não-retorno.

O voo do papagaio II

No fundo, é a volta do velho antiamericanismo. O Brasil ainda é magrinho perto do gigante chinês para brigar com os parrudos. Como disse o papagaio a um passageiro na anedota em que foram jogados fora do avião em pleno voo. Ao ver o passageiro agitando os braços disse: "para quem não sabe voar, você é bem atrevidinho."

A volta da família...

Circula nas redes sociais em velocidade crescente uma despretensiosa campanha a favor da família e valores a ela correspondentes como base da educação. Quem a criou talvez não soubesse o número de pessoas que encamparam a ideia e a compartilharam nas redes sociais.

...a base de tudo

É uma resposta ao abandono desses conceitos em favor da licenciosidade das instituições outrora sagradas. Como um pêndulo e a terceira lei de Isaac Newton, conhecida como lei da ação e reação, agora chegou a vez do troco, encampando e divulgando valores que foram abandonados.

Deu no Clarin

"El dólar blue saltó $ 8 en el inicio de la semana y marcó un nuevo récord nominal. La divisa verde en el mercado informal cerró ayer en $ 408 (el viernes estaba en $ 400) en un contexto de alta volatilidad". Tradução: a Argentina desce a ladeira na banguela e sem freios.

Na fila do SUS

Ao manter o preço da passagem dos ônibus em R $4,80, o prefeito Sebastião Melo disse que está na hora de criar o SUS do transporte público com os governos estadual e federal. Essa equação está há décadas sem ser resolvida.

Fala o leitor

Do ex-presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, sobre o retorno da Ceitec: "Só quem não entendeu como funciona a economia pensa que uma unidade produtora de chips terá êxito por aqui. Já foi comprovado que não teve, tenta novamente é recorrer ao mesmo erro. Quem regula isso é o mercado e não a vontade política".

O leite das cooperativas

Os prejuízos financeiros das cooperativas como a Piá de Nova Petrópolis começaram com a estiagem do ano passado. Sem pasto, vaca não come e não dá leite, e, sem ele, não tem como faturar os derivados. Matéria sobre a crise da Languiru nesta edição do Jornal do Comércio.

Hora do lanche

Uma tremenda ausência - salvo exceções - em Porto Alegre é o sanduíche de pernil. Glória da Padaria Matheus do passado, na Praça da Alfândega, que exigia fatiamento na hora para não ressecar. Mais um molho e eis um lanche sublime! Mas não, agora é só Xis e mais Xis. Falta de imaginação.

Palmas para a Fraport

O Porto Alegre Airport foi o vencedor do prêmio Aeroporto Brasil 2023 - Satisfação Geral do Passageiro (categoria 5 a 10 milhões passageiros/ano). A premiação foi concedida pela Secretaria Nacional de Aviação.

O imposto de Churchill

Uma nação que tenta prosperar a base de impostos é como um homem com os pés num balde tentando levantar-se puxando a alça - frase de Winston Churchill, recolhida por Germano Rigotto.

Aquele abraço