Seu João e seu Adão

O ex-vereador João Motta e o ex-deputado Adão Villaverde, ambos do PT, curtiram um café na Cafeteria Cheirin Bão do Shopping Total. Motta presta assessoria para a bancada do PT na colenda e Villa dá aula de Gestão do Conhecimento e da Inovação na Escola Politécnica da Pucrs. Está sendo consultado pelos ministérios envolvidos na retomada da Ceitec (fabricante de semicondutores).



Elena Rybakina

O presidente da Fiergs, Gilberto Petry, cumprimentou Ribakyna pelas vitórias no torneio de Indian Wells e a final em Miami. A atleta agradeceu o reconhecimento e tirou uma foto ao lado do empresário, assim como de outros integrantes da delegação. A tenista, por sinal, foi lembrada nas matérias do JC como um dos nomes conhecidos no Brasil quando se fala em Cazaquistão.

Ícone do Cazaquistão

Presidente da Fiergs, Gilberto Petry, e tenista Elena Ribakyna

Guilherme Kolling/Especial/JC

Um dos nomes mais conhecidos no tênis mundial, Elena Ribakyna representou o Cazaquistão em um torneio em Astana na sexta-feira. A delegação gaúcha que foi ao país da Ásia Central para participar de reuniões empresariais estava no mesmo hotel da atleta e a encontrou por acaso no saguão do estabelecimento.



Correção

O nome correto da cafeteria da nota e foto publicada na sexta-feira é Armazém 43.

Por falar em chip...

Dados mundiais e locais do setor mostram que a demanda global cresce 20% ao ano, o que deve gerar US$ 1,3 trilhão nos próximos anos - 87% da produção de chips no mundo está concentrada no Pacífico do Leste. Esse bonde não podemos perder.

Risco de morte

Em papo observado em um café na volta do Mercado Público, um cidadão morador da Fronteira contou como correu risco de morte ao adentrar terras uruguaias para caçar algum bicho disponível. Ele e um grupo caminhavam de noite, com medo da guarda do Uruguai, quando viram uma luz. - Me deu um derrame - confessou ele. - Nossa! Um AVC? - Não, derrame intestinal.

O Iguatemi dos tambos

Agora que o Shopping Iguatemi está fazendo 40 anos, cabe lembrar do que era aquela área toda antes dele. A avenida Nilo Peçanha era de chão batido após o Colégio Anchieta. Havia muitos tambos de leite e no final era tudo campo e potreiro. Serpenteando por meio deles, uma estradinha levava até Alvorada e Viamão. Nos anos de 1980, dois grandes escritórios de advocacia fizeram usucapião da área para seus clientes.

Detector de metais

Escola localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, a Christian School decidiu evoluir e reforçar todo o sistema de segurança e comunicação praticados. Está usando um detector de objetos metálicos pelo qual que alunos, funcionários, professores e visitas devem passar. É mais eficaz que colocar seguranças nas salas.

Festa em Veranópolis

Veranópolis começa a celebrar a 11ª edição da Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial (Femaçã). A cidade da serra gaúcha é pioneira no cultivo da fruta no Brasil. No passado, a cidade se chamava Alfredo Chaves, ministro da Colonização nomeado por Dom Pedro II. A mudança se deveu ao fato de já ter uma Alfredo Chaves no Espírito Santo.

Aquele abraço

Aos moradores e meus leitores de Carlos Barbosa e ao prefeito Everson Kirch. Grazie a tutti quanti, um especial para Clóvis Tramontina, que conseguiu a proeza de estar em todas as cozinhas do mundo.

Apagão de sinaleira