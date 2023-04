Pequenos gestos, grandes significados

O ser urbano não costuma ser cordial, dependendo do dia. Nos sábados todo mundo é cordial, em outros dias nem tanto. Por isso que mesmo não sendo sábado a atendente Sabrina, do Mercado 43 da 24 de Outubro, dá seu recadinho com manuscritos como este, dando bom dia e dizendo que Deus é maravilhoso. Crente ou não, quem o lê não deixa de esboçar um sorriso. Já é um bom começo.

Do alto dos 80

Como diz a presidente da hipotética Fundação Fernando Albrecht, minha mulher Maria da Graça, nem todos chegam aos 80 como eu cheguei, dia 12. Igual ao sujeito que caiu do andar 100 ao passar pela metade do prédio, passei do andar 80 e, por enquanto, tudo bem. Fiz check-up total há 20 dias e de tanta fincada virei chuveiro de tanto furo. Ainda verei o dia em que farão exames de sangue sem furar.

Deus, ou quem quer que esteja no comando, me deu o dom da memória. Posso descrever com detalhes visões da infância, despertados por odores de comidas e cheiros ambientais. Minha primeira visão é minha imagem refletida dos óculos do padre Kaspary, em churrasco na nossa casa em São Vendelino, quando eu tinha quatro anos. De lá para cá rolou muita água debaixo do moinho, minha Nossa Senhora!

Com 63 anos de trabalho no total, incluindo trabalhos outros, já fui bancário, piloto de aeroclube, executivo de crédito imobiliário, trabalhei em rádio e televisão, ator de comerciais de TV, publicitário e sei lá quantas outras profissões. Se posso acrescentar, na adolescência fiz a segunda e terceira vozes da dupla sertaneja Os Canarinhos do Sertão, junto com meu colega Pedro Artur Ody, sucesso em festas de igreja no interior de Montenegro.

Comecei em 1968 como repórter da madrugada da Zero Hora, ainda sob o comando do jornalista Ary de Carvalho. No início, os jornais eram impressos usando linotipos, enormes máquinas de escrever com tipos de impressão feitos de chumbo derretido. O computador ainda tosco, entrou aqui em meados dos anos 1980, no jornal Zero Hora- o primeiro foi O Globo.

Se a tecnologia vai bem, o jornalismo está em crise de identidade e de ética, também. Não sei como sairemos dessa, mas faço diariamente minha parte, como o passarinho que despeja do bico uma gota de água para apagar um incêndio florestal.

A não ser que a sorte madrasta me atinja, não me veio parando de escrever. Sou um escravo das palavrinhas e as amo de paixão. Não me vejo separado delas. Um bom epitáfio, por assim brincar.