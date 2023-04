As obras do Quadrilátero Central do Centro Histórico iniciaram em 9 de maio do ano passado, com prazo de 18 meses, a um custo de R$ 16 milhões. Na imagem, a General Vitorino e parte da Marechal Floriano, que ficarão fechadas ao trânsito por 90 dias. Para se ter uma ideia da extensão da obra, ontem, os bairros Independência e Floresta ficaram sem água por causa dela.



Um prazo longo demais II

Talvez se o prazo começasse pelo projeto executivo, e não pelo básico, já que ainda não se descobriu nem o que tem por baixo, a coisa melhoraria. É óbvio que sempre tem algo por baixo, como esgotos e redes diversas. É assim na Otávio Rocha e na Voluntários da Pátria. Um Centro pela metade é a realidade que estamos vivendo. E a prefeitura está devendo um Centro mais enxuto e sem camelôs.

O livro do francês

Equipe de planejamento urbano da prefeitura de Porto Alegre se reuniu, no Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela, com o urbanista francês Alain Bertaud, autor do livro "Ordem sem design", para trocar experiências sobre o desenvolvimento das cidades. O prefeito Sebastião Melo foi o anfitrião.

Vergonha nacional

Na reunião-almoço de ontem do Tá na Mesa da Federasul, um dos temas das conversas paralelas foram os lamentáveis episódios da Câmara dos Deputados. Embora se saiba que nem todos os deputados são assim, parlamentares da oposição são as maçãs podres do barril. Com esse Congresso, o Brasil não vai a lugar nenhum.

Não é bem assim

O governo de Portugal divulgou que a esperança de vida saudável no nosso avozinho era de 58,4 anos, baixo se comparado com outros países, especialmente os nórdicos. Na Suécia, o indicador é 81 anos de vida boa. Aqui falamos em expectativa de vida incluindo hospital. De que adianta viver 100 anos cheio de tubos e fios?

A outra face

Se a inflação de março ficou abaixo do esperado é porque o consumo foi baixo. E se foi baixo é porque os juros estão altos, e estão altos justamente para arrefecer o consumo. O que dá para rir e dá para chorar.

Novo mapa do poder...

A ida da missão gaúcha para o Cazaquistão não é uma escolha caprichosa. Segundo Peter Frankopan, da Universidade de Oxford, em sua obra "O coração do mundo", esse país integra uma região, ligando a China ao Oriente Médio, que já dominou o panorama econômico mundial e que, agora, reemerge pela construção da nova rota da seda.

...e as terras raras

A razão mais importante são seus recursos naturais, entre os quais petróleo, carvão e "terras raras". Putin tem uma parte delas, mas também quer os depósitos de carvão do Donbass. Os turcos também querem participar da divisão, mas tem milhões de curdos controlando reservas de petróleo. Essa será a bronca que espera gregos e troianos.

Dica de leitor

Quando o prezado leitor quiser saber o endereço de uma agência ou posto dos Correios não use o Google. O leitor Gilberto Jasper passou três escaldantes dias perambulando pela cidade para mandar um Sedex. Na agência Três Figueiras, uma funcionária deu a dica: "Use sempre o site dos Correios, que está sempre em dia".

Criatividade caxiense

Para celebrar o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, comemorado em 21 de abril, a CIC Caxias e seu Núcleo de Negócios Criativos, realiza no dia 19, às 19h, a palestra "Economia criativa: território e desenvolvimento econômico", com o pesquisador Jorge Piqué.

A força do amendoim

A DaColônia Alimentos Naturais, localizada em Santo Antônio da Patrulha (RS), disponibilizou mais um produto para ampliar o apoio ao Instituto do Câncer Infantil (ICI). O Amendoim Power, pasta de amendoim, chega para somar às balas de banana zero açúcar.

A China e a Serra

Lula se hospedou no luxuoso hotel The St. Regis Beijing, com diárias de R$ 2,5 mil, por conta do governo chinês. Até aí, morreu Neves. Tem hotel na Serra das Hortênsias que ganha folgado do chinês.

Hora do abraço