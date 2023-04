Viagem ao Cazaquistão

enviado especial do JC para acompanhar a missão empresarial gaúcha no Cazaquistão. Uma curiosidade chamou a atenção do jornalista Guilherme Kolling,O último trecho de voo da viagem, que durou mais de 30 horas, saía de Frankfurt, na Alemanha, até Astana, capital do Cazaquistão. E ambos os aeroportos estão em latitudes parecidas, quase uma linha reta.



Desvio estratégico

Só que o avião fez um trajeto em formato de meia-lua. Na primeira metade do voo foi em direção sudeste, e na segunda parte, nordeste. Com isso, contornou os territórios da Ucrânia e da Rússia, evitando, assim, o espaço aéreo de uma zona em guerra.

Do chuchu ao tanque

Quando Delfim Netto era ministro da Fazenda, a cada pinote da inflação o governo explicava que este ou aquele produto tinha extrapolado. Foi quando ouvimos falar na inflação do chuchu, este humilde vegetal cuja maior qualidade é não ter gosto. Agora, a explicação do IPCA de março ter saltado para 0,71% é a alta dos combustíveis. Um dia o chuchu volta.

Os gêmeos Frankenstein

Aíaaiaiai! O Congresso já pensa em criar mais um imposto além do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Se deixarem suas Excelências botarem cacos e mais cacos na proposta da reforma fiscal, teremos um novo Frankenstein - o velho já era um.

Eleições 2023

Com a viagem para a China com perspectivas de trazer bons negócios, dá para dizer que o presidente Lula agora começou a trabalhar de fato. O que incomoda é que nestes mais de 100 dias ele e seis ministros in pectore - os do peito -, só sabiam reclamar da Taxa Selic alta e, dia sim e outro também, sentar a lenha em Bolsonaro. Quer dizer, ainda está em campanha.

Por falar em China

Navegar nas redes sociais na terra de Xi Jinping requer mais prática e habilidade. É preciso reconhecimento facial, documento de identidade, localização e número da conta bancária.

O azar custa mais

A Caixa aumenta em maio o preço mínimo das suas loterias. A Quina, que era a mais barata, passou de R$ 2,00 para R$ 2,50. Mas é a Mega Sena que vai doer no bolso, agora custando R$ 5,00 a aposta simples de seis dezenas. O apostador joga mesmo assim. Com a pindaíba que grassa, deve apostar menos.

Anufood Brazil

Cachaças a alimentos orgânicos, passando por azeites exclusivos, estarão representando o Estado na delegação de 30 pequenas empresas atendidas pelo Sebrae-RS que participa nesta semana da Anufood Brazil 2023, em São Paulo. Entre elas está o azeite Torrinhas, de Pinheiro Machado.

Na pressão

A cada tragédia como a de Blumenau surgem projetos em ritmo de afobação que, ao fim e ao cabo, de nada adiantam. É o caso das guardas armadas nas escolas para prevenir chacinas como a de Blumenau. Missão impossível patrulhar a mente insana.

À cata de pilotos

A empresa kuwaitiana Jazeera Airways está recrutando pilotos brasileiros e oferecendo salários que começam em

R$ 45 mil mensais para copilotos. Empresas como a Flydubai e WizzAir Abu Dhabi já fizeram o mesmo nos meses passados.

O leão campeiro

O Senar-RS promove live para produtores rurais de todo o Estado tirarem dúvidas sobre a entrega das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física e do Livro Caixa do Produtor Rural. A conversa ocorre no dia 19 de abril, por meio de transmissão via YouTube no canal do Senar-RS.

Parabéns pra você

A Stihl comemora 50 anos de produção no Brasil. Em 1973, deu-se início a operação fabril da empresa alemã no País, em instalações ainda provisórias no centro de São Leopoldo. Em 2022, a organização alemã registrou o maior faturamento da história cinquentenária: R$ 3,2 bilhões.

Ops, foi mal!