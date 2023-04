Lavrando sem boi

A imagem mostra o primeiro trator Deutz importado da Alemanha por Alfredo Leopoldo Fett, no distrito de Sossego, Santo Ângelo. Seu filho Leo seguiu a empreitada do pai, e, entre outras conquistas, fundou a Cotrisa. O possante virou monumento. O bisneto de Alfredo, o engenheiro-agrônomo Marcelo Fett Pinto (foto), criou a marca Estâncias Gaúchas, com carne selecionada disponível no Carrefour, BIG e Nacional. Família empreendedora essa.



Casarão revitalizado

A propósito da nota de ontem, a cidade não para, cabe aduzir que o casarão na esquina das ruas Vasco da Gama com Miguel Tostes não será demolido, está sendo reformado para abrigar a cafeteria Forcaffé e uma padaria. O projeto prevê a preservação da fachada.

Azar de velhinho

Mas não é que o INSS resolveu eliminar a possibilidade dos aposentados obterem seu extrato para imposto de renda! Sim, porque passou a exigir o cadastro no GOV.BR, coisa que as pessoas a partir de uma certa idade não conseguem. O mundo- e o INSS - é dos nerds.

Cúpula da direita

Esquerda com pouco apoio popular e direita disposta a tudo. Este é o retrato pintado pelo ex-presidente do Equador em entrevista ao Brasil de Fato. Coincidência ou não, Portugal sedia nos dias 13 e 14 de maio a Cimeira da Direita, cúpula organizada pelo partido português Chega. São esperados nomes desse espectro de todo mundo.

Os 100 nada I

Os 100 primeiros dias de Lula ensejaram um sem número de pesquisas, inclusive comparando com igual período do governo Bolsonaro e também da expectativa criada no primeiro mês de governo. Cem dias não são parâmetro para avaliação. A máquina leva pelo menos um ano para engrenar, embora já se saiba qual o norte petista. Nuvens pesadas pela frente.

Os 100 nada II

Vale o mesmo para a avaliação de ministros das pastas mais em evidência, caso da Economia e seu titular Fernando Haddad. Neste caso, ele carrega o apoio e a rejeição já manifesta durante a campanha eleitoral à sua indicação. Como previsto, Haddad parece ser contra o lucro. Empresa que não gera lucro, quebra.

Às vezes eles voltam

Para comemorar os 100 dias de governo Lula, o Planalto usou o lema "O Brasil Voltou". Coincidência: foi o mesmo usado por Michel Temer para comemorar dois anos de governo.

Muy amigo

A sugestão de Lula para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para acabar com a guerra e que o país ceda a Criméia para o urso russo é como pedir para alguém ceder sua perna, sob argumento "afinal, você tem duas".

Arrebenta o cofrinho

Reflexo da falta de dinheiro no bolso, a poupança teve saldo negativo de R$ 51,2 bilhões de janeiro a março, uma alta de 26,9% em relação ao mesmo período de 2022. Antigamente, em tempos de aperto, as famílias quebravam o cofrinho de juntar moedas e notas de baixo valor. Era um estímulo para a poupança entre a criançada...

Coleira de vaca

Coleiras de monitoramento animal estão proporcionando um novo patamar no controle e produtividade do rebanho de vacas leiteiras dos produtores associados da cooperativa Cotribá. Atualmente, são 4 mil vacas monitoradas em 44 propriedades gaúchas.

O ano inteiro

A Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL) e a Embrapa Trigo, com apoio da equipe técnica do Banrisul, desenvolveram um programa para estimular a qualidade do solo durante os 365 dias do ano, a Operação 365.

Livre trânsito