A cidade não para

Leitores voltam a relatar que as transformações no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, seguem a pleno. Além de novas operações gastronômicas, que não param de surgir no eixo da rua Miguel Tostes, o casarão na esquina com a Vasco da Gama, além dos imóveis vizinhos, estão sendo demolidos. Novo empreendimento vem aí.



Movimento e segurança

A proliferação de bares e restaurantes permite que algumas quadras da região sejam "caminháveis" mesmo à noite. O que dá segurança é o movimento. Vários estabelecimentos ainda emolduram fachadas e calçadas com dezenas de lâmpadas, criando um ambiente acolhedor.

Eleição na CNI

O presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, integra a chapa para a eleição da Confederação Nacional da Indústria (CNI) como vice-presidente executivo. O vice-presidente da entidade Gilberto Ribeiro também está na nominata, que terá Antonio Ricardo Alvarez Alban como candidato à presidência. A eleição será no dia 3 de maio.

Disputas no Agronegócio

Na próxima sexta-feira, das 8h30min às 12h, no auditório da Farsul, na Capital, será realizado o simpósio "Resolução de Disputas no Agronegócio". O evento, promovido pela entidade e a Camarb, e contará com palestrantes de renome nacional em dois painéis sobre os temas "Arbitragem, Mediação e Interfaces com o Judiciário" e "Oportunidades para o uso da Arbitragem e Outros Meios de Resolução de Disputas no Agronegócio". Informações podem ser obtidas pelo email [email protected]

Taxista furioso

Usuária cheia de bagagem e pacotes pegou um táxi na Rodoviária com destino ao bairro Floresta. O taxista ficou todo tempo meneando a cabeça em sinal de desaprovação pela corrida curta, dirigiu como um adoidado fazendo curvas no limite e ainda exigiu R$ 10 trocado. Depois reclamam dos aplicativos!

A raspadinha volta?

O governo do presidente Lula (PT) decidiu ressuscitar a Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva), conhecida como "raspadinha", apurou o Poder360. A retomada deve ser oficializada na MP (Medida Provisória) das apostas, elaborada pelo Ministério da Fazenda. No governo de Michel Temer (MDB, 2016-2018), a proposta não atraiu investidores.

Em ritmo de queda

Pesquisa do Datafolha realizada recentemente mostra que os dois polos políticos brasileiros estão em queda. Os petistas somam 30% e bolsonaristas são 22%. Portanto, o maior eleitorado brasileiro soma 48%. Como a página já definiu após as eleições, o candidato com mais votos é o Senhor Rejeição.

Abril, mês de decisões

O governador Eduardo Leite (PSDB) projeta decisões e encaminhamentos importantes ainda para o mês de abril. A apresentação do projeto de reestruturação do IPE, a assinatura do contrato de venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a indicação do presidente do Banrisul e a assinatura dos termos finais da compensação da União pelas perdas do Estado com ICMS.

Um balanço dos 100 dias

Hoje, o governador completa 100 dias à frente do Palácio Piratini neste segundo mandato. Está prevista uma apresentação, às 14h, seguida da entrevista coletiva no Espaço Multiverso, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Além de Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) e secretários estaduais participam do evento.

Avaliação dos empresários

A Federasul promove, na sexta-feira e sábado, uma análise e avaliação dos 100 dias dos governos federal e estadual. O encontro no Recanto Maestro, em São João do Polêsine, vai abrir espaço para discuri o Estado e o País, com os 180 presidentes de filiadas da entidade.

Investimento

Em um cenário de gradual desaceleração econômica, os investimentos também vão sendo reduzidos ou até engavetados enquanto se observa se o cenário vai mudar ou não. Neste contexto, as concessões realizadas no Estado nos últimos anos estão garantindo algumas centenas de milhões de reais em investimentos, especialmente em rodovias. Isso também movimenta a economia.

Sequência de feriadões