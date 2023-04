Expansão do Sicredi em Porto Alegre

Um clima de afinidade reinou durante a cerimônia de inauguração da sede do Sicredi União Metropolitana RS, na rua Mariland, 477, em Porto Alegre. Desde o discurso do presidente Ronaldo Sielichow (c), autoridades diversas, passando pelo presidente da Farsul, Gedeão Pereira, e outros dirigentes de cooperativas, sentia-se uma corrente solidária de gente com raízes no chão onde se mora, na terra em que se planta e em que se cria.



O coelho que morreu

As novas gerações não têm ideia de como a Páscoa de antigamente alegrava as crianças. Dependendo da renda dos pais, pouca coisa era chocolate e marzipã, ou maçapão, como nós chamávamos então. Ovo era feito de açúcar cristalizado. A diversão da criançada era descobrir ovos (cozidos, de galinha) pintados com diversas cores de anilina, escondidos "pelo coelhinho" nas moitas, mais amendoim doce torrado colocado em ovos vazios e coelhos de pão-de-mel. Era tão pouco, mas parecia às crianças a casa doce de João e Maria, Hänsel und Gretel no alemão, um dos tantos contos dos Irmãos Grimm. Acordava-se cedo, depois de uma noite insone de ansiedade, pulava-se da cama e lá se ia buscar tesouros doces escondidos pelos pais na noite anterior. As cascas dos ovos serviam para acomodar amendoim doce, furo tapado com um pedaço de papel. Antes do domingo de Páscoa, havia o sábado de aleluia, dia em que se batia com certa dureza nas costas dos amigos gritando "aleluia", ou "tirar o aleluia". Servia também para zerar velhas rixas. A Sexta-feira Santa era dia de recolhimento, rádios só tocavam música erudita, era proibido rir, e Deus me livre contar piada. E nada de cores alegres nas roupas. Estou sempre ouvindo, e ouço há décadas, que a Páscoa e a Sexta-Feira Santa devem servir para reflexão. Pode ser que alguém reflexione, mas não eu e outras trocentas milhões de pessoas. Desculpe a rudeza, mas quando há um tempo livre, o cidadão hoje quer mais é não pensar em nada e simplesmente curtir o feriadão. Por tudo isso, temos saudades da nossa infância e do coelho após o Papai Noel. A véspera sempre foi melhor que o dia D. Simples ovos duros de galinha pareciam pepitas de ouro. Éramos crianças, então, o mundo nos sorria. A carranca veio muito depois. (*) antecipada em virtude do feriado

A placa tombada

Quer dizer, tombada não pelo Patrimônio Histórico, mas pela lei da gravidade. Pessoas desavisadas mais altas podem se ferir ao caminhar pela rua José Montaury, Centro Histórico.

Licença para invadir

O MST ficou quatro anos bem quietinho no seu canto. Bastou começar o governo Lula (PT) que ele obteve licença para invadir, apesar de o governo negar. Agora, deram para invadir parques, como o da Harmonia, como aconteceu na quarta-feira.

Semana alemã

O cônsul-geral da Alemanha, Milan Simandl, fará a abertura oficial da Semana da Língua Alemã 2023 no dia 14, às 19h, no Instituto Goethe. O evento contará com a Camerata Ivoti do Instituto Ivoti. Todos juntos reunidos, uma vez.

Eleições na Sergs

Está aberto até o dia 28 o período de inscrições de chapas concorrentes às eleições para presidente e vices, renovação de um terço do Conselho Deliberativo e renovação integral do Conselho Fiscal da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs). As eleições serão dia 28 de maio.

A hora da decisão I

A paulatina volta do trânsito pesado na Capital com algumas artérias permanentemente congestionadas, traz de novo uma pergunta que muitos proprietários de automóveis faziam antes da pandemia: vale mesmo a pena usar o carro no dia-a-dia com a oferta dos aplicativos de transporte e parte do transporte público, como lotações? Ônibus só fora dos horários de pico, e sujeito a demoras indesejáveis e irritantes.

A hora da decisão II

Há quem ache que a resposta deveria ser mais radical, se vale a pena ter carro. Aí é a velha história de cada um, cada um. Em bairros mais sossegados existe a carência de transporte público ou a demora entre uma viagem e outra. Na balança das vantagens, é menos estresse, menos gasto, e não há a progressiva depreciação, mais os gastos de manutenção e o custo exorbitante do carro 0 km. Leasing é opção.

Xô, risco!

A fuga do capital de risco do mercado brasileiro mais uma vez fica evidenciada na recente edição do Inside Venture Capital Report, relatório do Distrito que monitora a atuação dos fundos de investimento em startups no Brasil. Com a consolidação dos dados de março, mês marcado pela falência do Silicon Valley Bank, o trimestre chegou ao fim com uma queda de 86% em novos aportes em companhias brasileiras. A colega Patricia Knebel desenvolve o tema na página 9.

Coelho americano