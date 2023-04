Empresários de peso no Marcas de Quem Decide

Mais do que a presença de cerca de 700 pessoas no Teatro do Sesi, a apresentação da pesquisa Marcas de Quem Decide reuniu empresários de peso do Rio Grande do Sul. CEOs, executivos e lideranças dividiram o espaço com dezenas de representantes de entidades e autoridades políticas. Entre federações empresariais e entidades de classe, estavam dirigentes de Fiergs, Fecomércio, Federasul, Farsul, FCDL, Sinduscon-RS, Agas, ACPA, Lide-RS, Sindilojas-POA, CDL-POA, Simers, OAB-RS, Senge, Crea-RS entre outras instituições, diplomatas e cooperativas importantes. Na foto, o presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, que recebeu empresários como o presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel, e o presidente das Empresas Randon, Daniel Randon. Clique aqui e veja mais sobre o evento.