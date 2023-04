A Festa do Rei do Mocotó

É um lugar tão pequeno, mas que carrega uma multidão de clientes fiéis e amigos. Parte da fama é pela qualidade do mocotó e outros pratos, outra parte é pela simpatia do proprietário, Sérgio Bassotti (E). Prova disso foi o aniversário de 27 anos, festejados sábado. Entre outros políticos, lá esteve o prefeito Sebastião Melo, sabe tudo em matéria de povo e suas preferências. Sempre com o tradicional chapéu de palha, lá pelas tantas na festa do Rei do Mocotó alguém levantou a voz, apontando Melo. — É o único que ele tem! — Era — devolveu um assessor — Agora que descobriram que ele gosta de chapéu, todos estão mandando um para ele. Pela popularidade que tem, quando se aposentar, Melo poderia abrir uma chapelaria.



Marcas de Quem Decide

É hoje de manhã o evento com a apresentação da pesquisa Marcas de Quem Decide, no Teatro do Sesi. Trata-se de um verdadeiro mapeamento das marcas gaúchas, considerando que o levantamento analisa 75 setores da economia do Rio Grande do Sul. Caderno com os dados completos sai no dia 28 de abril no JC.

Patrulha térmica

A Secretaria Municipal de Segurança reforça com drones térmicos o monitoramento noturno dos parques Farroupilha e Marinha, em um primeiro momento. Até agora só se via essa tecnologia em filmes onde drones captam a imagem de pessoas no tempo e no espaço. É uma boa notícia.

Os bodes de Haddad

Qualquer que seja a quantidade de bodes que o ministro Fernando Haddad tenha colocado na proposta da reforma fiscal, o Congresso vai querer botar seus penduricalhos. Dependendo da oração de São Francisco - é dando que se recebe - o essencial provavelmente deverá passar.

No entanto...

...vários economistas e especialistas duvidam que não vá haver aumento da carga tributária, como jura o governo. No entender de Affonso Celso Pastore, o documento é licença para aumentar impostos.

Os números de Lula

Pesquisas divulgadas no final da semana mostram que, após três meses de governo, a avaliação de Lula não é nenhuma Brastemp de antigamente. Pelo DataFolha, 38% acham seu governo bom e ótimo, 29% opinaram que ele ficou devendo. Pelo Idec, em janeiro, Lula tinha 44% e, agora, 38%.

A fuga do tempo

Também, pudera. Lula gastou três meses falando mal de Sérgio Moro, de Jair Bolsonaro e do presidente do Banco Central, Campos Neto. Tempus fugit, o tempo foge.

Raposa no galinheiro

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que é um "absurdo" a Rússia assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Na avaliação dele, a nomeação representa a "falência" da instituição. Olha, presidente, muita gente assina embaixo. É como botar raposa para cuidar do galinheiro.

Não vale o escrito

Proprietário de um sítio colocou equipamento de energia solar há cerca de dois anos. Como havia sobra na geração, a injetou na rede na qual teria abatimento da tarifa, garantia da Aneel. Agora, a agência reguladora de energia rompeu o contrato. Pode injetar na rede, mas não ganha nada. Isso tem nome. E não é bonito.

Por essas...

...e por outras, é difícil viver no Brasil. Todo dia vem algo desagradável que afeta a vida de pessoas físicas e jurídicas.

Night Summit

Não foi lá essas coisas, na visão das casas noturnas. Ao contrário de outras feiras e eventos grandiosos, a demanda esteve como agulha de tanque de gasolina vazio: nem se mexeu.

