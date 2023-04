Nova tecnologia de andaimes

Aos poucos os perigosos andaimes estão dando lugar à nova tecnologia dos andaimes móveis operados do solo. A engenhosidade consiste exatamente em dispensar estruturas sujeitas a chuvas, ventos e tempestades, perigosas para quem neles trabalha, como se observa nas obras da fachada da prefeitura da Capital.



Um soco no estômago I

Uma frase desferida por um empresário da área de inteligência artificial (IA) é como um soco no estômago: a era do conhecimento acumulado acabou. Dito assim é monstruoso, um marco entre o poder de algoritmos e a inteligência humana. E não é uma boa notícia, bem pelo contrário. Não é apenas um marco tecnológico, é declaração da extinção do ser pensante e ascensão da ignorância.

Um soco no estômago II

Significa que a IA deixará a humanidade solta no espaço e tempo como se fosse uma massa amorfa cuja única função será ordenar a um dispositivo que carregue e transmita informações que, a partir deste momento, passam a ser instruções auto regeneradoras e ampliadas que dispensam uma segunda ordem de comando. Voz e dedo são o que antigamente se chamava cérebro. Para que estudar, ler e escrever então?

Um soco no estômago III

Se hoje qualquer pessoa pode dispor de teses de mestrado e doutorado de graça e colorido pelo chat GPT, imagina quando a IA se instala de vez. Todo conhecimento vai depender do celular e note - e da bateria. Se alguém quiser empreender, ser empresário, partirá do zero. O pior são os arautos do apocalipse virtual, que se vangloriam dessa insanidade, achando que a ignorância é divina e maravilhosa.

Não se fala inglês na vila

O esfuziante clima do South Summit com nativos com olhos arregalados e ouvidos lotados de palavrório em inglês e a brilhatura inovadora, contrasta quando se sai de lá e se vai a um bairro de ônibus. O banquete não é para todos. O povo mesmo tem outras prioridades.

By the way...

...a lot of people complained that they couldn't get into the South Summit.

Eficiência Zaffari

Cidadão efetuou compras no Zaffari do Shopping Total. Ao chegar em casa se deu conta que havia perdido o cartão de débito. Ligou para o telefone do grupo. Será que ele não o havia esquecido no caixa?. Nem meia hora depois, ligou o gerente da loja, infelizmente não encontraram nada. Serviço impecável. Achou em outro lugar, mas essa já é outra história.

A zona da mata sem mata

Apesar da boa vontade do prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), em acelerar melhorias no Centro Histórico, a área toda está um lixo. Bikes e bikes elétricas de aplicativos driblam pedestres, trafegam na contramão na Salgado Filho, enquanto camelôs põem seus cacarecos na saída dos terminais dos lotações.

A roupa nova fiscal

Novo marco fiscal é como roupa nova. A primeira impressão ao vestir é que ela cai bem, é bonita e confortável. O vendedor garante que o cliente está bonito, o caimento é perfeito e não poderia ter feito compra melhor. Em seguida, você descobre falhas no arremate, falta um botão, a manga está curta...

O enterro do Polão I

Não deixa de ser engraçado que a retomada do projeto da ERS-10, paralela à BR-116, signifique ressuscitar o famoso e mal falado Polão de 2009, um projeto que seria totalmente tocado pela iniciativa privada, incluindo a duplicação da ERS-118.

O enterro do Polão II

O governo da época (e parte do empresariado do Vale do Sinos) sepultou a ideia que, se fosse tocada, teria sido feito há 13 anos o que se pretende fazer agora em prazo incerto e não sabido - se houver grana para tanto.

Adeus