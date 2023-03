Em Sol maior

Antes da palestra do cientista político Fernando Schüler no Tá na Mesa da Federasul (sempre afiado), a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul se apresentou. A instituição foi criada em 2009, no governo Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010), por uma iniciativa da Secretaria Estadual de Justiça e Desenvolvimento Social, na época sob a liderança do então secretário Fernando Schüler, seguindo uma tendência internacional de criação de Orquestras Jovens. Matéria sobre o Tá na Mesa na página 19.



O centro dos acontecimentos...

Uma das coisas que chama a atenção no South Summit é a quantidade de gente importante circulando por lá. São executivos dos mais diversos setores. Ontem pela manhã, por exemplo, um pouco depois da abertura, estavam no mesmo salão pesos pesados do empresariado gaúcho como Jorge Gerdau Johannpeter, Daniel Randon e José Renato Hopf.

....e o desafio do trânsito

O trânsito em direção ao Centro de Porto Alegre, no início da manhã, costuma gerar engarrafamentos em dias úteis. Imaginem o desafio somando o público que veio ao South Summit. A empresária Luiza Helena Trajano, uma das principais palestrantes de ontem, contou que levou uma hora do aeroporto até o Cais Mauá.

Coitados dos idosos

Para revalidar o cartão de idoso nos ônibus, é preciso ir até o Terminal Triângulo, na avenida Assis Brasil. Bom para quem mora na região, para o resto da cidade é uma longa viagem. Quando o posto ficava no Centro Histórico de Porto Alegre, era o ideal, mas fecharam na pandemia e não abriram mais.

Vontade de fazer

Questionada sobre três qualidades que busca em novas lideranças para sua empresa, Luiza Helena Trajano, da Magalu, respondeu que só pede uma: ter vontade, muita vontade. "Não adianta ser o aluno mais brilhante se a pessoa não quiser fazer. Aí não adianta, dá errado", ensinou.

Babaus tia Chica

Quem comprou celulares 5G se queixa que nunca ou raras vezes este sinal aparece na tela. O furto de fios, cabos e luminárias com internet é parte da culpa. Já estamos carecas de saber que a antena de 5g requer pouco espaço entre uma antena e outra. Já estamos carecas de saber que o usuário se estrepa a todo momento. Estamos ferrados, irmãos em sofrimento.

Histórias inspiradoras

A reunião-almoço da CIC Caxias do Sul no dia 3 de abril, segunda-feira, vai trazer o ex-deputado estadual e presidente do Sindicato Rural de Caxias do Sul (Sindirural), Valmir Susin, 82 anos, um homem com vasta experiência para repassar para os mais jovens.

Por falar em palestras...

As entidades empresariais gostam de convidar empresários que deram certo e mais um pouco. Mas bom mesmo seria mostrar o que não deu certo, e os motivos. A derrota ensina muito mais que a vitória. E o Rio Grande do Sul está cheio de exemplos.

Marta e Sílvia

No próximo dia 1º de abril, a empresa Rossi & Zorzanello Feiras e Eventos completa 35 anos. Depois de Marta e a Silvia (já falecida), o turismo na região deu um upa. O colunista já viu gente trabalhadora, mas iguais a elas é difícil encontrar.

Consumo em baixa

O setor arrozeiro se queixa que o consumo de arroz está muito baixo. Parte do problema é a crença de que arroz engorda. Deveriam fazer uma campanha para consumir arroz integral, que tem boa imagem mesmo entre os naturebas.

Lutas MMA

Neste março, lutas diversas estão acontecendo. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), enfrenta o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), luta contra seu passado cheio de irregularidades. Contratou até piloto de avião para seu haras. Na briga Banco Central versus governo, o presidente Lula (PT) está calado e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, aliviado.

