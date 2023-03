Propaganda é a alma do negócio...

...mas mão na vertical. A cidade está cheia dessa bandeiras enroladas em um mastro, posadas na frente dos anunciantes. Ler o nome na vertical é ruim, ainda mais quando drapejadas pelo vento, embaralhando anda mais os dizeres.



Na mesma toada

Israel está convulsionado porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer fazer uma reforma do Judiciário dando mais independência ao Executivo. No México, o presidente López Obrador enfrenta a mesma ira da população porque pretende algo parecido. No Brasil, o Judiciário também está sob pressão, especialmente o Supremo.

Desceu quadrado

A Cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava, entrou com pedido de recuperação judicial, com passivo de R$ 4,4 bilhões. O pedido é urgente pois bate na porta uma dívida financeira de R$ 105 milhões.

Caixa dos Advogados

A Caixa dos Advogados (CAARS) vai imunizar os dependentes de advogados e advogadas e também oferece a possibilidade de os colegas comprarem vacinas contra a Covid-19 para seus pais, com desconto.

Cúpula do Sul

Além de ser patrocinador oficial do South Summit 2023, o BRDE participará ativamente da programação do evento de inovação, com palestras na grade do encontro. O diretor de Planejamento, Otomar Vivian, será o moderador dos debates no Corner Stage, e também o gerente de Planejamento, Alexander Lieitzke.

Coitado do Pateta

A Disney não escapou da crise financeira que atinge os grandalhões da economia norte-americana, especialmente as empresas de tecnologia, e anunciou que vai demitir ou já está demitindo 7 mil funcionários.

Por falar em grandes...

Há um lado intrigante nessa onda de quebradeiras. As grandes empresas de tecnologia estão se ferrando e, no Brasil, as maiores redes de varejo também estão em palpos de aranha. Ser grande demais parece coisa de cidade grande, difícil de administrar. Ou difícil de controlar a longa cadeia de comando.

Sinaleiras apagadas

No Centro, na Independência, no Bom Fim e até no Moinhos de Vento são várias as sinaleiras que estão desligadas em cruzamentos de vias importantes. O que chama a atenção é que o problema não ocorre apenas há alguns dias, mas já dura semanas.

Pobre pedestre

Em alguns casos, os motoristas até conseguem uma brecha pra entrar numa via pela pista da ponta, mesmo sem contar com o sinal funcionando. Mas o pedestre que vai atravessar uma avenida sofre. A espera é longa para atravessar em segurança num dia útil, por exemplo, na Independência com Felipe Camarão, um dos pontos que ficou com a sinaleira desligada / estragada.

A casa de Cheuiche

O escritor Alcy Cheuiche receberá dia 4 de abril o título de Cidadão de Porto Alegre da Câmara de Vereadores. A solenidade de entrega será no Plenário Otávio Rocha, às 19h. A proposta é do vereador Pedro Ruas (PSOL).

Bacalhau vai para o espaço

O bacalhau nosso de cada Páscoa pode custar até 232% a mais do que em anos anteriores, pelo menos o Gabus, de alta qualidade. A pesquisa nacional foi da Confederação Nacional do Comércio (CNC). A entidade também estima que a importação do alimento deve diminuir 32% no geral.

Tudo tão comum

Ocaso do torcedor colorado que invadiu o gramado do Beira-Rio e saiu desferindo pontapés levando uma criança de três anos no colo faz parte da doideira geral que assola o País. Não faz muito, se diria "tudo tão estranho...", hoje é "tudo tão comum...

Por fim