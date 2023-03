Baile de Porto Alegre

Ocorreu na noite deste domingo (26), data do aniversário de Porto Alegre, o tradicional Baile da Cidade, no Parque da Redenção. A programação teve início por volta das 18h e marcou as comemorações dos 251 anos da capital dos gaúchos. Nesta edição, o evento valorizou a diversidade cultural da cidade, com atrações para todos os gostos, do hiphop ao tradicionalismo e do samba ao rock. A programação derradeira estava prevista para iniciar após as 23h15min, para os boêmios de plantão, a cargo da apresentação do DJ Cabeção.



Eu tenho a força

Micro e pequenas empresas responderam por 62,4 mil dos 83,3 mil postos de trabalho abertos em janeiro, segundo o Sebrae.

(des) Medidas do tempo

Um desses homens do tempo performáticos inovou na arte de quantificar as regiões. Disse que "uma grande quantidade" da China estava abaixo de chuva.

Medalha para a Unimed

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato, recebeu na sexta-feira passada, em solenidade no Farol Santander, a Medalha Cidade de Porto Alegre.

O Uruguai em Porto Alegre

O departamento de Colônia, no Uruguai, apresentará, em Porto Alegre, seu calendário anual de eventos. Parte dessa experiência será mostrada no evento Colônia na capital gaúcha: sabores, vinhos e história, no dia 30 de março no Cais Embarcadero.

Missão na China

Apesar do cancelamento da ida do presidente Lula à China, por questões de saúde, o governo gaúcho manteve sua participação na comitiva brasileira que partiu na missão internacional. Será a única representação de um estado brasileiro a integrar a delegação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), liderada pelo ministro Carlos Fávaro. O Estado será apresentado aos chineses pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que enviou o diretor do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais da pasta, Evaldo da Silva Júnior.

Devagar se vai ao longe

A 19ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre, realizada ontem de manhã, contou com a participação de mais de mil atletas. Promovida pelo município em parceria com o Senac-RS, contou entre os competidores com o próprio prefeito Sebastião Melo, a primeira-dama Valéria Leopoldino e a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia. A largada e a chegada da prova, que reuniu as modalidades corrida, caminhada e patinação, ocorreram no Largo Glênio Peres, no coração do Centro Histórico.

Segurança privada nos parques

Por falar em Melo, o prefeito antecipou à equipe de Política do JC que quer utilizar o parque Chico Mendes, localizado na Zona Norte da cidade, como um local de testes para o uso de segurança privada em parques, em uma experiência que poderia ser reproduzida em outras localidades. É uma aposta que pode vingar e seria amplamente comemorada pela população, que conseguiria usufruir com mais qualidade e tranquilidade das áreas verdes da Capital. Mais detalhes nas páginas 18 e 19 desta edição

Mudanças no Rio Branco I

Casas cercadas com tapume na rua Florêncio Ygartua, quase esquina com avenida Goethe

ISABELLE RIEGER/JC

A coluna registrou há algumas semanas a demolição de casarões na rua Castro Alves, próximo da avenida Goethe. Leitores observam que as transformações no bairro Rio Branco serão maiores ainda, pois esse lote deve se unir aos terrenos da Florêncio Ygartua, onde outras casas também foram abaixo. Darão lugar a um empreendimento da incorporadora Cyrela.



Mudanças no Rio Branco II