Calor até para o cusco

Devagarito, o calorão que infernizou a vida de todo mundo está dando lugar para temperaturas mais amenas com a entrada do outono. Foi um verão para esquecer de tão brutal que foi. Até mesmo o cão da foto entendeu que um picolé podia refrescá-lo.



Coronel Dudu e os ETs

Entre as histórias mais esquisitas da Pelotense, o lendário bar da rua Riachuelo que fechou nos anos 1980, está a do último dono, seu João. O local teve vários proprietários ao longo dos anos, a começar pelo português Armando Monteiro, que vendeu o ponto para seu João, um ex-garçom. Um dia, ele sumiu. Sumiu mesmo. Saiu do bar e disse para a cozinheira Fifa que iria para o dentista. Nunca mais voltou. Até hoje seu sumiço é um mistério. Ele tinha um hobby, colecionava ouro. Comprava ouro novo ou velho, ouro de dentista, de joias, de relógios ou qualquer adereço e procedência. Talvez estivesse fazendo caixa para dar no pé, de saco cheio da vida de aguentar borracho e briga de bêbado. Ou teve outro fim, fama de ter ouro é complicado. O coronel Dudu, freguês da casa, tinha uma tese: o seu João fora raptado por marcianos. Ele queria dizer "abduzido", mas a palavra nunca saía certo da boca - abeduzdo, abizuiodo, por aí. Então, mudou para raptado. Verdade que Dudu - que não era milico e nunca foi - não tinha lá muito crédito. Seu feito mais notável foi dormir de pé quando urinava no banheiro. Era um dos chamados bebedores "empé", que se encostavam no balcão e ali tomavam seu aperitivo, uísque ou cerveja. Havia boas teses sobre os "empé". Gostavam de beber rápido, sair rápido e voltar rápido, sem medo da patrulha. Alguns deles usavam a técnica capelinha. Consistia em tomar um trago só, em vários bares, para disfarçar. Golinho e, depois, se virava para a Mesa Um. Um deles lançou praga. - Primeiro vai aquele juiz, depois o jornalista de bengala, em seguida o engenheiro polaco, o fazendeiro de Bagé... Teoricamente tinha razão, porque o consumo de birita na Mesa Um se media em hectolitros. Um dia, ele rogou a sua praga de sempre, tomou sua dose única no balcão, saiu olhando feio para a turma e caiu morto na calçada na rua Riachuelo. Mortinho da Silva. A roda chegou a cogitar de contratar um detetive particular para descobrir no IML do que ele morrera. Seu João? Bem que eu gostaria de saber onde anda. Se é que anda.

Rim longa vida

Ainda a propósito do mineiro falecido que recebeu um transplante de rim com estudos genéticos feitos pelo médico Luís Fernando Jobim e equipe de imunologia do Hospital de Clínicas. O rim transplantado viveu 107 anos, primeiro no corpo do doador e depois no do receptor.

Homenagem a Villela



Renato Andrade/divulgação/jc

Como é de conhecimento geral e para a felicidade do povo da Capital, o novo Centro Administrativo da prefeitura agora leva o nome do ex-prefeito Guilherme Socias Villela. Homenagem justificável e muito prestigiada, mostra a foto. Fez o Parque Marinha, corredores de ônibus, entre outras iniciativas que alteraram o sistema viário da cidade.



Carga pesada

Um motorista de aplicativo queixou-se amargamente ao colunista durante o trajeto. Os aumentos do ICMS e outros impostos significam perdas de quase 50% para ele. "Nem vale a pena pegar passageiro, dependendo da distância."

A escalada do PCC

A ameaça supostamente do PCC de usar violência contra o senador Sergio Moro (União Brasil) e um promotor de São Paulo deveria alarmar os gansos gerais do Judiciário, além do Ministério Público. O perigo de uma escalada dessas ações é real e imediato.

O povo bufa

Existem vários Brasis, e um deles está no mundo do faz de conta. O Congresso Nacional dá voltas ao redor do seu umbigo para discutir postos que confiram poder. Se ouvissem a voz das ruas, nem que seja por algumas horas por mês, saberiam que os políticos e os partidos - que hoje são ectoplasmas - nunca estiveram tão por baixo. O povo bufa de raiva.

Prêmio Inovação

"Um reconhecimento para os inovadores que fazem a nossa cidade evoluir." Esse é o mote da campanha criada pela SPR para divulgar o Prêmio Inovação Porto Alegre 2022, instituída pelo Gabinete de Inovação da Prefeitura da Capital para reconhecer pessoas e instituições, públicas e privadas, que estão colaborando com a geração de conhecimento, processos, produtos e serviços de relevância pública. A entrega será nesta segunda-feira, às 17h, no Espaço Multiverso do Cais Embarcadero.

A tempestade perfeita...

Está se formando uma daquelas. Bote no liquidificador a raiva de Lula, sua disposição expressa de perseguir quem tomou parte na sua prisão, a ameaça do PCC em ferir ou matar Moro, a guerra contra o Banco Central, a desconfiança do mercado com o governo, ligue a máquina e a tampe com cuidado para não espirrar.

...se forma no horizonte

Despeje o resultado numa panela de pressão, adicione vontade de melar o jogo, o pacote fiscal, a elasticidade do conceito de teto de gastos, reflexos, crise de crédito, aumento de impostos, crise dos bancos americanos e o suíço, ligue o gás e vede a válvula de segurança, como é estratégia do cozinheiro-mor. E saia de baixo.

Viva o Brasil!