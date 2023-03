Geleia geral

As classes D e E não costumavam sentir tanto a queda de renda em outros tempos, mesmo no ano seguinte à pandemia, mas isso está mudando. Pequenos espaços nas galerias da Voluntários da Pátria que o digam. O número de lojas de rua com "aluga-se" ou "vende-se" é muito grande. As classes D e E sentem que o bolso está furado.

Causo de segunda

Em campanha eleitoral no passado, o ex-ministro Odacir Klein (MDB) conta que discursava de maneira inflamada em evento na cidade de David Canabarro. Notou um homem segurando o filho pequeno pela mão, que o fitava atentamente. Odacir ficou todo pimpão achando que tinha ganhado um fã mirim. Assim que concluiu a peroração, o homem caminhou em direção a Odacir e disparou uma flecha mortal ao palestrante. - Sabe que o senhor é um velhinho muito metido? É melhor ouvir isso do que ser surdo, como diz o outro.

Nem tudo está perdido

Como diz o outro. Na manhã de sexta-feira, um pai ensinava seu filho de tenra idade a acionar um contêiner para colocar o lixo orgânico no destino correto. Pelas roupas, pessoas humildes. Em compensação, para cada um que ensina, existem 10 porquinhos.

Em se complicando, dá

No espírito "pra que simplificar se dá para complicar", a moda é usar a expressão "arcabouço fiscal"; outro lugar comum é "escopo" em vez de objetivo. Uma instituição usou "Edital de desfazimento". A cereja do bolo é um comercial de TV de produto para remover mancha de roupas explicando que "não há transferência de cores".

E para nós, nada?

A reforma tributária, ora em discussão, é assunto nacional, especialmente a PEC 45, que unifica cinco impostos em um. Vamos perder receita, gritam os prefeitos. Os estados temem perder receita e, é claro, ao fim e ao cabo a União ficará com a parte maior. Perde por um lado e ganha pelo outro.

Só que...

Seria uma discussão natural não fosse um detalhe: quase ninguém fala se vai ser bom para o contribuinte. Como se ele fosse um ente marginal a serviço dos municípios, estados e União.

Façam o que digo....

..mas não o que faço. Segundo relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) de 2016, divulgado pelo site Poder360, o presidente Lula (PT) incorporou ao seu patrimônio 558 dos 569 presentes que recebeu ao longo dos mandatos anteriores (2003-2010).

Cegos, surdos e mudos

Comentário do escritor Percival Puggina sobre o debate no Senado entre governistas e oposicionistas em relação à CPMI de 8 de janeiro, que os primeiros não querem e os segundos fazem questão: "O governo contrapunha falando de joias. Ou seja, um diálogo entre surdos para ser ouvido por mudos na frente do televisor".

Quem é vivo sempre aparece

O narrador Pedro Ernesto Denardin completou 50 anos de RBS. É mais uma prova de que a

idade-experiência é documento. Não é só da geração dente de leite que a mídia vive.

Sacanagem I

Congressistas democratas e republicanos dos Estados Unidos apresentaram projeto de lei para homenagear o falecido opositor cubano Oswaldo Payá, dando seu nome à rua na frente da Embaixada de Cuba em Washington.

Sacanagem II

A visita do secretário para Assuntos Internacionais do Brasil, Celso Amorim, ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, era para ser sigilosa, mas para azar do secretário o venezuelano colocou a visita na página do governo na internet. E não é fake news.

Pesquisas inúteis