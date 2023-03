Dona Vera, 62 anos, dá duro engraxando sapatos todos os dias na sua cadeira na Praça da Alfândega, Centro de Porto Alegre. Tirou duas semanas de férias em Tramandaí e voltou com a boca na orelha. Pescou cerca de 20 quilos de peixes na plataforma. "Até uma corvina grande peguei" - e abre os braços para mostrar o tamanho. Às vezes, a felicidade está na ponta do caniço.

Chatos mas felizes

Alain Resnais foi um cineasta francês que fez sucesso no Brasil - só na elite - com filmes engajados dos anos 1960. "Hiroshima, Mon Amour" e "L'Année Dernière à Marienbad" despertavam discussões furiosas nas rodas da esquerda festiva e da direita introspectiva. Teve um outro filme que também era motivo de celeuma, o "Vagas Estrelas da Ursa Maior". Na época, todos nós procurávamos significados ocultos onde eles estavam claros ou não muito claros e, às vezes, o diretor nem mesmo queria dizer alguma coisa além do que suas cabeças ditavam. Sejamos francos: para um espectador comum, mesmo considerando que naquela época um acadêmico de hoje fosse considerado um homem das cavernas, porque se lia - portanto se pensava muito mais -, a maioria desses filmes-cabeça não tinham nem pé nem cabeça. Sobre um deles, acho que "No ano Passado em Marienbad", se dizia que haviam trocado os rolos na montagem e por isso ele não fazia sentido, a não ser para seres superiores versados em linguagens profundas e expressas como tal. Cansei de ouvir teses e mais teses nas conversas dos bares da época, como o Gilbert's, bar oficial dos cinéfilos, nos bar-chopes Styllo Bar Drink, Van Grogh, Jam, no barzinho do IAB, na Filô (Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia) e até mesmo no despudorado bares-cachaça da Medicina, Matemática e outros. Não tenho certeza, mas acho que foi o cartunista Jaguar que que criou a máxima "o filme é uma merda, mas o diretor é genial". Nunca alguém conseguiu sintetizar tão bem os filmes herméticos daqueles tempos. O elogio era obrigatório. Sim, tenho saudades daqueles tempos de filmes chatos. Não fosse por outra coisa, porque éramos jovens então.

Lá não é como cá

Segundo o brasileiro Fabiano Rodrigues, que mora em Portugal há 10 anos, a burocracia no país ibérico "é grande para tudo, quando sofremos danos como consumidores é muito caro contratar um advogado e as chances de ganhar o processo são mínimas". Fabiano, aqui também não são essas maravilhas. A burla aqui é mais insidiosa e implacável.

Mulheres de Novo Hamburgo

Prefeita de Novo Hamburgo Fátima Daudt

Lu Freitas/PMNH/divulgação/jc

Servidoras da prefeitura de Novo Hamburgo foram recepcionadas nesta semana com tapete vermelho ao som de uma flautista. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a prefeita Fátima Daudt (MDB) entregou uma lembrança, a exemplo do que faz a cada mês de março desde o primeiro ano de governo no município, em 2017.

O dia da Igualdade

Chegará o dia em que as mulheres não precisarão mais comemorar seu dia, quando elas estiverem em posição equidistante dos homens em todos os aspectos (ou quase todos) da vida moderna. E também é preciso dizer que parte das manifestações pela Semana das Mulheres tem em seu bojo uma certa condescendência - não é o caso da foto acima -, tratando-as como coitadinhas.

Os tiros a mais

O general alemão Roland Kather faz interssante análise sobre a guerra da Ucrânia: a disponibilidade de munição. Enquanto os ucranianos dão 7 mil tiros em média por dia, os russos dão 60 mil nesse mesmo tempo. E a Ucrânia está pedindo munição a Europa, cuja capacidade é limitada.

Fundamentalismo bem nosso

Ultimamente estamos vivendo o rigor do fundamentalismo guasca, que teve início com a letra do Hino Riograndense. O pior defeito é enxergar o passado com os olhos do presente. Seria o mesmo que os franceses mudassem a Marselhesa "le jour de glorie et arrivé" porque a Revolução Francesa foi uma sangueira só.

Não é por aí

Outro exagero bem nosso é pregar e praticar o boicote aos vinhos e espumantes das vinícolas gaúchas que tiveram safristas baianos na vindima em trabalho análogo à escravidão. Claro que elas deveriam ter cuidado melhor deles, mas daí a essa ação que significa enorme prejuízo para patrões e toda cadeia produtiva vai uma distância enorme.

Homenagem aos 251

A Câmara dos Deputados vai homenagear os 251 anos de fundação de Porto Alegre no dia 27 de março, às 17h. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), atendeu o requerimento do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB).

O fumo e a agriculura

A propósito da foto de ontem sobre o trabalho de mulheres nas lavouras de fumo, leitor diz que "a atividade fumageira proporciona aos pequenos agricultores renda sete vezes superior à qualquer outra cultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Mas o fumo, sabemos todos, decididamente não é uma boa.

Exageros palacianos