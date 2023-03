As entidades empresariais inauguram oficialmente 2023 com suas habituais palestras. A de ontem teve como estrela o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). Nosso alcaide teve toda a atenção da volumosa plateia da Associação Comercial (ACPA), que lotou o salão do Palácio do Comércio. Melo foi muito aplaudido (). Hoje será a vez do governador Eduardo Leite (PSDB) no Tá na Mesa da Federasul.