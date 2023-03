A Roda Gigante do Shopping

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Shopping Total passa a contar com mais um atrativo para sua clientela, o parque de diversões Planet Park, inaugurado no sábado passado. Tem de tudo para alegrar crianças e adultos, a começar pela roda gigante de 20 metros de altura e outros brinquedos. Nos finais de semana e feriados, funcionará até as 22h.

Parque Knorr

Uma área de 87 mil metros quadrados do Parque Knorr de Gramado irá a leilão no dia 18 de abril, no Rio de Janeiro, por conta da massa falida da Tropical Hotelaria. O valor estipulado é de R$ 15,5 milhões, mas o mercado acha que vale R$ 100 milhões. Como a área é tombada, há quem duvide que atinja esse valor. A Tropical foi rede de hotéis da antiga Varig.

Filme velho

Os problemas das cooperativas gaúchas estão repetindo a quebradeira dessas instituições que ocorreram em décadas passadas. Entre outros pontos em comum, está a ausência de uma gestão profissional eficaz, além de entrarem em negócios que não são do seu DNA, como lojas comerciais e atividades que nada tem a ver.

Águas de Março

Terá lugar nesta quinta-feira, 9 de março, no Teatro Renascença, às 20h, o espetáculo que comemora os 65 anos da Bossa Nova, um marco na história da MPB dos anos 1960. Será em formato clássico, piano, baixo e bateria. O diretor é o advogado e radialista Antônio Carlos Côrtes.

Antigos e charmosos



Fotos 50mm/Divulgação/jc

Carro antigo não é carro velho que se vê largando fumaça por aí. Carro antigo desperta admiração. Esse é um Cadillac provavelmente 1956, modelo de luxo da GM. Mais de 400 carros estiveram em exposição no 4º Encontro Car Collection, evento que ocorreu em Nova Petrópolis na semana que passou.

Homenagem a Iris

A Faculdade de Direito da Ufrgs realizará a III Semana da Mulher. A edição deste ano homenageará a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. A foto será descerrada no dia 8 de março.

É mais montanha russa...

Os altos e baixos no consumo em geral quase não levam em conta que esse não é um processo estático. Nos tempos da loucura de automóveis, a demanda era uma, hoje é outra. Os jovens de hoje, por exemplo, não curtem carros como há 15 ou 20 anos.

...ou mudança de padrão?

No ramo mole há sinais de maior racionalidade. Não é mais aquela fome de correr para as prateleiras e girafas e gastar e gastar. Quais outras mudanças no padrão de consumo se alteraram significativamente? Isso ainda precisaria de análises aprofundadas.

Brasil capital New York

Mais uma macaquice da moda de complicar o que é simples, usando expressões em inglês quando a palavra em português dá conta do recado: outsurcing em vez de terceirização.

Anulação