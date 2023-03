No meio do caminho...

...tinha um paralelepípedo subvertendo o poema de Carlos Drummond de Andrade. A revitalização do quadrilátero central do Centro Histórico de Porto Alegre está atrasada - prometida para dezembro -, mas pelo menos a fila anda. A destacar o calçamento uniforme, que já vem em bloco, já que calceteiros no capricho estão extintos ou em vias de. Ganha um paralelepípedo quem achar um.

O cavalo do ministro

O presidente Lula (PT) falou que vai conversar com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), pego com a boca na botija em três episódios de mau uso do dinheiro público. Cavalo ganha um vez, sorte; cavalo ganha duas vezes, coincidência; cavalo ganha três vezes, aposte no cavalo.

Ops, foi mal

Walter Shalka, presidente do grupo Suzano, foi um dos mais entusiasmados signatários da Carta pela Democracia, idealizada por juristas, durante a campanha de Lula ao Planalto. Para seu azar, uma das fazendas invadidas pelo MST na Bahia é da Suzano.

História em quadrinhos

Governos em geral costumam ser ficções, a não ser quando resolvem atrapalhar a vida da sociedade e dos cidadãos. É a única possibilidade de dizer a que vieram.

Para quem produz comida



SPR/ Divulgação/jc

O Senar-RS está ao lado de quem realiza o importante trabalho de alimentar o mundo e passa isso para as próximas gerações. Esse é o fio condutor da nova campanha que a SPR assina para o Senar-RS. O agro é fundamental.

Fora ou dentro?

Tantas cidades estão fazendo ou fizeram Carnaval fora de época que nos próximos anos poderemos ter mais folias tardias que Carnaval de época.

Arranjos na cobertura

A Conta Azul, fintech que oferece um ERP de gestão financeira para empreendedores, anunciou uma novidade: a integração com o banco BTG Pactual Empresas, maior banco de investimentos da América Latina. Fusões e aquisições têm sido a tônica nos últimos tempos.

Enquanto isso, no térreo

Funcionários de grandes e pequenas empresas do comércio estão preocupadas. Além da Americanas e Marisa, agora é a Ambev, cujo céu se torna cinzento pelos mesmos motivos da Americanas. No Centro Histórico de Porto Alegre, muitas lojas de grife fecharam. A Serasa Experian reporta que falências requeridas em janeiro de 2023 foram as maiores em três anos, aumentando 56,5%.

Desculpas públicas

"Como empresa, garantimos que a atenção a um tema que nos é tão relevante será redobrada, práticas serão revistas, e todas as garantias para que um episódio indesculpável como esse não venha a se repetir serão tomadas." Trecho da carta aberta da Vinícola Aurora, que pede desculpas aos safristas baianos e ao povo brasileiro.

Jeitinho bem brasileiro

A Mesa Diretora do Senado anunciou uma série de alterações no seu regimento interno que, ao fim é ao cabo, significa que só vão trabalhar três dias por semana. Está certo. O Brasil é um oásis de tranquilidade. Poderia dar férias coletivas para o Congresso Nacional.

