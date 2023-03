Vinícolas de Gramado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Os atrativos da 2ª Vindima em Gramado podem ser conferidos até domingo, na Vila do Vinho, instalada na Praça das Etnias, na cidade da serra gaúcha. Com aconchegante decoração, recebe visitantes diariamente, das 11h30min às 22h. Os melhores vinhos e sucos produzidos pelas vinícolas locais são comercializados no espaço. Cinco produtores estão apresentando seus rótulos: Seganfredo, Stopassola, Ravanello, Masotti e Arte Líquida.

Por falar em vindima...

Não bastassem os boicotes às vinícolas da Serra, após o caso de safristas em condições análogas à escravidão, um vereador caxiense inventou de botar gasolina no fogo já alto, com um discurso preconceituoso contra os baianos. Como é que um político, com um mínimo de discernimento, pode abrir a tramela desse jeito é incompreensível. E ainda com transmissão pela TV Câmara.

Distritos Eróticos do passado

Fundadora da boate Gruta Azul, Maria Croaré Amarante (onde andará?) seria ou ainda é fonte inestimável para quem quer conhecer o passado dessas casas noturnas. Fundou as boates Gruta Azul e, antes dela, da Caverna, na avenida Farrapos, e do Dragão Verde, na avenida Júlio de Castilhos, Centro Histórico de Porto Alegre. O - ou a - Gruta, todos conhecem, pelo menos conhecem de ouvir falar. Foi a nossa La Licorne, de São Paulo. Sua fama era muito grande em todo o País. Há coisa de uns 25 anos, foi palco até de lançamento de um filme que tinha no elenco estrelas da TV Globo, com direito a champanhota e canapés de boa cepa. Os promotores do evento convidaram a alta sociedade gaúcha, ou o que dela restava. Tudo no maior respeito, claro, embora a casa estivesse funcionando normalmente. Houve quem dissesse que houve respeito até o segundo espumante. Depois disso, foi um festival de canibalismo. Como já dizia o músico Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Havia tanta gente que algumas socialites ficaram de pé no corredor de acesso, perto de um laguinho que existia no velho(a) G.A. Uma delas, já madura, para ser caridoso. Dizem que foi a primeira a fazer um test drive de silicone, estava toda faceira e extravasando alegria como se da casa fosse. Foi nessa hora que um táxi parou na frente, e dele saiu um cara com pinta de empresário ou alto executivo. Carregava o paletó nas costas, naquela posição de dedo enganchado, gravata frouxa. Mais tarde soube-se que ele era um cliente assíduo, de Ribeirão Preto (SP), tinha acabado de chegar. Ele olhou as estranhas no ninho perfiladas no corredor e focou a senhora em questão. Foi direto ao diretor, Jorge Amarante. - Olha que eu sou freguês da Gruta há anos, seu Jorge, vocês já tiveram mulher mais nova na casa... Do Dragão Verde, tem outro causo, a de um garçom que despejava o uísque de um delegado no balde de gelo. Mas essa já é outra história. Melhor, já é outra zona.

Prazo curto

O Líquida Porto Alegre vai até domingo, 5 de março. E aí surge um problema. A maioria dos assalariados recebe até o dia 5. Então, ele paga primeiro as contas e depois vê as sobras para as compras. Mas nem sempre dá tempo. Então, quem sabe o Liquida poderia ir até dia 10 de março.

Os dois mundos

Em todas as relações humanas, a mentira - ou o ocultamento da verdade - diz presente. Sem ela o mundo não gira. Por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), negou que estivesse fazendo pressão sobre o Banco Central para baixar os juros. Está sim e quem começou foi Lula.

Pizza de vinagre

Muitas pizzarias oferecem pizzas atulhadas de azeitonas em conserva. Por si só, quem não gosta pode tirá-las, mas o vinagre toma conta do olfato e do paladar.

Artes plásticas

O perfil do pintor Britto Velho, publicado nesta edição, merece ser lido. Não é todo o dia que lê uma reportagem de fôlego sobre artes plásticas no Rio Grande do Sul.

Laerte Martins

Causou consternação o falecimento do publicitário Laerte Martins, 77 anos, que brilhou a partir dos anos 1970 com a agência Martins & Andrade e depois com a SLM Publicidade. Entre outros projetos, trouxe para exibição na Assembleia Legislativa os comerciais premiados de TV em época sem internet.

O ser humano não falha...

Avolumam-se os alertas sobre os prejuízos do ChatGPT, um robô que usa inteligência artificial para, a partir de perguntas do usuário, dar respostas simulando um diálogo natural, possibilitando respostas desestruturadas e que ampliam os limites da pergunta feita. Desta vez, é Colégio Notarial do Brasil, Seção SP, Andrey Guimarães Duarte.

...no rumo à mediocridade

Inúmeras profissões podem ser afetadas, inclusive profissionais liberais - e jornalistas - e, que tristeza, estimula a preguiça e a falsa cultura dos estudantes. Claro que os nerds que se prostram diante do Deus acham o máximo, esquecendo que até eles serão afetados com a proliferação do chatGPT.

Rockefeller tinha razão

A Petrobras atingiu lucro recorde em 2022, de R$ 188,3 bilhões. Há cerca de 70 anos, o bilionário David Rockefeller disse que o melhor negócio do mundo era petróleo, que o segundo e terceiro melhores negócios do mundo também eram petróleo.

Promoção universitária

O Banrisul lançou a promoção Vem que sua conta universitária tá ON para novos clientes que abrirem conta universitária. Os novos correntistas podem ganhar até R$ 60,00 de cashback na conta corrente para usar como quiser.

Duas avenidas Osvaldo Aranha

Principal artéria do bairro Bom Fim, em frente ao Parque da Redenção, a avenida Osvaldo Aranha pode ser dividida em duas. Na primeira parte, entre Hospital de Pronto Socorro até o Araújo Vianna, é repleta de serviços e tem pontos comerciais disputados. Na outra parte, mais próxima do túnel, a maioria das lojas está desocupada.

O fim do mundo está próximo