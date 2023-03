Proteção nativa

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Ao inaugurar sua quinta loja em Gravataí, a Panvel também contribui para o cuidado com a arborização da cidade. A construção da nova filial, instalada na rua Dr. Luiz Bastos do Prado, 1.888, preservou duas árvores nativas que havia no terreno: um butiazeiro com cerca de 50 anos e um guapuruvu de aproximadamente 70 anos.

Tranqueira invicta

Não se trata do lema de Rio Pardo, mas da rua Garibaldi, em Porto Alegre. Eternamente congestionada, a subida da via entre a Osvaldo Aranha até a avenida Independência tem a situação piorada pela ausência de sinalização horizontal demarcatória das faixas. Resultado: alguns motoristas ficam indecisos e acabam com uma roda em uma faixa e outra roda na outra pista.

Questão de escala

Um empresário local ligado ao agro contou que há anos visitou a região do Sul da Inglaterra. Um dos produtores perguntou para ele como o Brasil pode exportar carne tão barata. O brasileiro então perguntou quantas cabeças a região abatia por ano. - Setenta mil - respondeu o inglês. - Pois nossos frigoríficos abatem isso por dia.

Parceiro inestimável

Em outros tempos, a aparição do fantasma da vaca louca, ainda que caso isolado, teria botado o Brasil no freezer das importações de carne por outros países. Hoje não. A demanda mundial por essa proteína animal é avassaladora.

Deboche ao contribuinte

A prefeitura de Tramandaí segue acumulando pérolas de mau serviço. Para obter o parcelamento do IPTU precisa solicitar, então, não adianta dizer que até o dia xis o desconto existe. E para pedi-lo, precisa ligar para a Secretaria Municipal da Fazenda. Tente. O último recorde foi de um leitor, ontem de manhã: 40 tentativas.

O fiasco da Vivo I

Dentro do quadro geral de mediocridade de produtos e serviços, as operadoras de telefonia celular se sobressaem. Pegue-se o exemplo da Vivo. Assinante foi à loja da rua Uruguai reclamar que não estava mais recebendo nem conseguindo enviar SMS. Após análise, o atendente afirmou que há um bloqueio e que precisaria de 5 a 7 dias para ver de quem.

O fiasco da Vivo II

Ocorre que para enviar mensagens pelo Whats ou SMS ou por ligações ofertando a Vivo Fibra, não precisa sete dias, é a toda hora. Para cobrar, são ligeirinhos; para solucionar problemas, tem a velocidade de uma lesma com artrite. Só há uma explicação: como o consumidor bloqueou os SMS da Vivo Fibra, a vingança foi bloquear todo o sistema.

Desaparecimento de clientes

A propósito da nota sobre o pouco movimento das operações gastronômicas durante a semana, leitor aduz que isso se deve ao trabalho remoto e híbrido, especialmente do funcionalismo público. Pode ser, em parte. No Centro Histórico de Porto Alegre, os bufês e restaurantes dependem dos funcionários públicos.

De cara nova

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre entregou ontem a nova estrutura de acesso ao Hospital São Francisco, um novo e moderno ambiente com mais espaço e conforto para seus pacientes e acompanhantes.

De olho no futuro

O raciocínio do presidente Lula (PT) ao concordar em manter os impostos dos combustíveis é como uma estrela, que se vê a olho nu. Prefere sofrer um desgaste junto ao seu eleitor agora, crente que dará a volta por cima na sequência dos anos. De quebra, ainda engorda o caixa em R$ 28,8 bilhões no ano.

Esse Juscelino Filho...

O ministro das Comunicações é um ET. Já mandou asfaltar uma estrada que passa na frente de sua fazenda e agora pegou um jato da FAB para ir a um leilão de cavalos. Por enquanto, está firme no palanque. É no que dá indicações de aliados e colocar militantes sem preparo em pastas essenciais.

Educação para o futuro

A Fundação Ulysses Guimarães, instituto de estudos políticos do MDB, reúne amanhã especialistas, em Porto Alegre, para o lançamento do programa Educação do Futuro. O evento é liderado pelo deputado federal gaúcho Alceu Moreira.

Mudanças no Rio Branco

A transformação do bairro Rio Branco, na Capital, segue. Várias casas na rua Castro Alves, próximas à Goethe, estão sendo demolidas.

Big Barraco Brasil