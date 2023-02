Sobrevivência na selva

É uma cena cada vez mais comum na Capital. Os carrinheiros fazem das tripas coração para conseguir o máximo possível com a venda de papel e papelão. Já os sem-teto dividem-se em especialidades, uns procuram material reciclável e outros buscam restos de comida. E uma cena dolorosa de se ver. Uma dica para ajudar essa gente: latas de sardinha e pão. É a proteína que a casa oferece.

O sanduíche aberto

Escrever sobre o primeiro sanduíche aberto de Porto Alegre é pedir para se incomodar. O formato clássico consistia em quadrados de pão preto, salamito e/ou presunto, queijo, pepino, ovo de verdade e molho bem quente de carne da casa. Efeito colateral: esfacelava o pão. O verdadeiro sanduíche aberto era com pernil de porco fatiado na hora do preparo. Se não for no momento, o pernil fica ressecado. O melhor disparado foi o da Caverna do Ratão, na Protásio Alves com a Eça de Queiroz, devidamente acompanhado de mostarda caseira sem conservantes, portanto, de curta duração. O primeiro que devorei foi no Urso Branco, no final da década de 1950, na Pinto Bandeira quase esquina Alberto Bins. Fui levado lá pelo meu irmão Werner. Fiquei maravilhado. Nos anos que seguiram surgiram candidatos ao Prémio Nobel de sanduíche aberto, tanto que prefiro não citá-los com medo de esquecer algum. O meu listão tem pelo menos seis ou sete de primeira categoria, posto que nas décadas de 1950 e 1970 a cidade fervilhava de bar-chopes, e todos tinham sua versão. Parece simples montar um, mas é aquela coisa de ingredientes caprichados e a mão do artista. Nesse aspecto, abro espaço para o Bar Arthur, na rua Alberto Bins perto do viaduto da Conceição, à direita de quem vai para o Centro. Seu Heinz, Henrique Klein, e sua irmã Margõ eram os responsáveis pelo milagre. Há dois ingredientes que nunca engoli, cenoura em conserva e ovo de codorna, no topo. Cenoura tem tanto a ver com o prato quanto costela de porco na galinhada, e ovinho de codorna é explorar menor vulnerável.

A lógica Pacheco

A reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD) para a presidência do Senado foi uma pá de cal nas pretensões de Bolsonaro e seus seguidores de dar a volta por cima. Aliás, Pacheco teve o apoio do Judiciário mesmo antes das eleições, quando o TSE o homenageou por sua condução firme da Casa.

No entanto...

... não vai ser fácil a vida da situação no Congresso. Deputados bolsonaristas assumiram com decalques colados nas Costas com "Fora Lula" e "Lula ladrão". De estilingue o petismo virou vidraça.

É a maresia, só pode

A prefeitura de Tramandaí vem se especializando na produção de pérolas. Pérolas burocráticas. Quando se quer ver o valor do IPTU com todas as informações solicitadas, vem o aviso "não há informação para os dados informados". No ano passado, os tais dados só apareciam depois do prazo de pagamento com descontos.

Coincidências

No dia 4 de março, o veterano político Odacir Klein (MDB) estará completando 80 anos. No dia 06 de março ocorre a abertura da Expodireto/Cotrijal. Odacir participa do evento desde 2003, quando era secretário da Agricultura do governo de Germano Rigotto. A partir dali, esteve presente em todas as edições. Então, são 20 anos de presença no evento.

Agro no asfalto



FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Esta foto tem seis anos e, com a devida licença poética, mostra uma tentativa de levar o agronegócio para o asfalto, nas imediações do antigo abrigo dos bondes, na rua José Montaury, no Centro Histórico. Uma pequena comerciante plantou um pé de milho com cercadinho de arame, na esperança de colher algumas espigas. E tratou a planta com o maior capricho. Hoje, o pé desapareceu e ela não foi mais vista. Mas que foi a pioneira, lá isso foi.

Falha geral

Salvo honrosas exceções, os serviços de forma geral estão abaixo da crítica, inclusive e, principalmente, os que envolvem eletrônica/internet. Mesmo fora dessa área, é difícil encontrar uma boa faxineira, um bom hidráulico, um bom profissional de serviços gerais.

O diabo come pizza

Da série todo mundo está ficando maluco: uma pizzaria de Porto Alegre que vende o produto em fatias cobra R$ 10 por uma e R$ 21,80 por duas. É a única pizzaria do mundo que cobra mais quanto maior a compra do mesmo produto.

A volta dos excluídos

A propósito da nota de ontem sobre concurso para estagiários em Vara Cível da Bahia, em que héteros foram excluídos, o concurso foi anulado, posteriormente, pelo Tribunal de Justiça daquele estado.

A campeã

Porto Alegre deve ser a campeã em matéria de carros mal estacionados. Primeiro sintoma é quando o cara entra de frente na vaga. Outro hábito perigoso é abrir a porta que dá para a rua sem antes verificar se não vem carro em rota de colisão com a porta do carro.

De olho