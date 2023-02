Bonito é, mas...

O excesso de chuvas no Paraná obrigou a Usina de Itaipu a abrir os vertedouros do complexo, na região de Foz do Iguaçu, a exemplo de sábado passado. A impressionante imagem mostra o equivalente a sete vezes a vazão média das Cataratas do Iguaçu. E isso que são apenas dois vertedouros, um total de 10 milhões e 450 mil de litros de água por segundo.

Sol quadrado

Se você perguntar por aí - incluindo empresários - o que deveria acontecer com o trio dos acionistas referenciais da Americanas, a resposta invariavelmente deseja a eles que morem naquele lugar onde o sol nasce quadrado.

Cirurgia plástica

Dias 10 e 11, São Paulo sedia o 23º Simpósio Internacional que é o maior evento de Cirurgia Plástica Estética da America Latina. Cinco cirurgias serão transmitidas ao vivo desde o novo Hospital Blanc de São Paulo para a sede do evento no Sheraton Convention Center.

O monte das oliveiras

O que dizer de uma fruta que existe desde o tempo de Jesus Cristo. E não é no monte da oliveiras descrito na Bíblia, as árvores da foto abaixo foram plantadas nas coxilhas dos municípios de Sentinela do Sul e Caçapava do Sul. A Prosperato planta oliveiras e produz azeite de primeira por lá. Os olivais da empresa foram plantados em 2011, e não é um ramo fácil. Para fazer uma garrafa de 600 ml de azeite extra virgem, precisa de sete quilos de azeitonas, e cada árvore produz em torno de 25 quilos do futo por safra. Um trabalho e tanto.

Segredos do azeite



Prosperato/Divulgação/jc

São nuances às vezes não percebidas por consumidores. Diversas variedades produzem azeite frutado, maduro e picante, sendo que o amargor e a picância são recomendados para a saúde. A acidez não é o determinante para a qualidade do óleo. O solo gaúcho é ácido na maior parte. Uma vez envasado, detesta sol e calor, sendo recomendado manter ambiente em torno de 20 graus. É uma atividade fascinante.

Teoria do teto lambuzado I

Trecho de artigo do cientista político e professor gaúcho Fernando Schüler sobre o rombo fiscal: "Em 2016, o Brasil vivia a sua crise, o PIB cairia mais de 7% em dois anos, e alguns milhões de brasileiros cruzavam, para baixo, a linha da extrema pobreza. Foi daí que o Brasil definiu a regra fiscal para valer no longo prazo: o orçamento só pode crescer no limite da inflação do ano anterior".

Teoria do teto lambuzado II

Isso aconteceu por poucos anos, prossegue Schüler, com direito a uma revisão no meio do caminho. O problema é que rodamos no marshmallow test - teste em que se põe uma criança diante de uma guloseima, sabendo ela que, se esperar alguns minutos, ganhará, logo ali adiante, duas guloseimas. Uma parte das crianças, em geral as mais novas, não consegue esperar.

Parabéns pra você

Sob o comando do tenente-coronel Ives Cláudio Pacheco e do major Flávio da Silva Vargas, o 4° Regimento de Polícia Montada realizou no sábado passado, dia 25 de fevereiro, um evento hípico em comemoração aos 107 anos do 4º RP Mon.

Dias úteis não