O tenista e Tinga

Fernando Albrecht

A modalidade que mais cresce no Brasil agora tem novos projetos. O empresário Tinga e Fabrício Neis fecharam uma parceria inédita: o ex-jogador profissional de futebol agora é o responsável pela carreira de Neis, ex-número 96 da ATP no tênis e atual jogador de beach tennis do Team Compass. A informação é do jornalista Felipe Vieira.