A gruta do Doutor Ricardo

Pequeno município de colonização italiana com pouco mais de 2 mil habitantes, Doutor Ricardo encanta os visitantes por suas belezas naturais, como cascatas, grutas e mirantes a 450 metros de altitude. O principal ponto turístico é a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, com uma enorme cascata acima da caverna. O local fica a cerca de 3 quilômetros da ERS-332.

As namoradas do Farolito

O Farolito, bar que hoje chamamos de danceteria, ficava na Rua da Praia depois da Caldas Júnior para quem vai para o Gasômetro, perto da hoje catedral episcopal da Santíssima Trindade. Bar, pista de dança, mulheres da casa e alienígenas. Um dos mais chegados era o Benito. Deu-se que o Benito andava de olho numa sirigaita. Nesta fatídica noite, ela estava numa mesa com uma amiga, lindas as duas. Ele a convidou para dançar, ela explodiu um "não" em volume tal que a recusa foi ouvida em Viamão. Chateado e com a autoestima pulverizada, Benito convidou a amiga da recusante para dançar um foxtrote. Eu vou, mas é só uma, certo? Os dois rodopiaram por algum tempo, música tocada por um conjunto de verdade. Ela quieta no borboleteio. O Benito puxa papo clássico de cabaré, modelo de entrada. - Você vem sempre aqui? - Quer dizer que além de dançar em tenho que conversar? A essa altura, o Benito já achava que foi algum trabalho forte. Malandro não veste carapuça nessas horas, então, resolveu terminar a "marca". Numa rodopiada sentiu algo bater nas costas, depois de novo e mais uma vez. Olhou para o chão, intrigado, viu que eram pedaços de gelo atirados pela linda mulher que ele tanto queria, e que no início fez forfait. De repente, o mundo era belo. Ciúme. Ela estava com ciúme dele, afinal de contas, e aquele "não" era charminho. Como era bom ser o rei do pedaço. Que nada. Durou pouco a ilusão. Quando a música acabou, a parceira largou o Benito como se ele fosse uma cobra cruzeira e saiu correndo a se aninhar nos braços da amiga. O mundo voltou a ser cruel. O tiro ao alvo com gelo se deu por ciúme, puro ciúme - dela. Unha e carne há muito tempo, como um pesaroso Benito soube depois pelo garçom. O estresse pós-traumático o acompanhou por muito tempo. Anos depois, ele me contou o caso abraçado numa Brahma Extra no Dona Maria, acompanhada de tristeza e indignação. - E eu lá no meio da pista bancando o paiaço...

Farol para cannabis

Tem coisas que até o diabo dúvida. A última é o furto de faróis do Porsche Cayenne para fazer crescer mais rapidamente maconha plantada em apartamento. O farol do carro alemão imita a luz do sol e facilita a fotossíntese.

De volta aos pagos

Nada como um dia depois do Carnaval para encher a cidade de novo. Filas nas paradas de ônibus, filas em algumas bancas do Mercado Público de Porto Alegre, a volta das rodinhas nas cafeterias e happy hour, os clientes cativos do Gambrinus retornam queimadinhos e sedentos. Como diz o samba de Agepê, tudo está no seu lugar, graças a Deus.

Bala lenta

A ANTT autorizou estudos sobre o trem bala que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro. Se fala nessa ferrovia desde os anos 1980. Nos anos 1990, um deputado estadual gaúcho se entusiasmou com a ideia de trem bala entre Porto Alegre e Torres. Mas não captou a ideia do "bala". Passaria pela avenida Ipiranga e previa paradas, a primeira na PUC.

Desgraça pouca é bobagem

Como diz o outro. Além da seca, veio a confirmação de um caso de vaca louca (doença de Creutzfeldt-Jakob) no Pará, o que suspendeu as exportações e derrubou as ações dos frigoríficos na bolsa. Vale lembrar que essa doença, rara, atinge o sistema nervoso do animal e advém da ração com restos de carne, miúdos e medula óssea contaminados. Nenhum produtor sério usa essa mistura mortal.

A guerra mundial

Espantosa a informação do site Jornalistas & Cia que a multinacional espanhola Eliminalia manipulou o mecanismo de busca do Google, criou fake news, sites falsos e denúncias também falsas para derrubar links de veículos de imprensa na internet, com o objetivo de "limpar a reputação de clientes" que contrataram os serviços da empresa.

Isso posto...

A III Guerra Mundial vai ser travada entre a informação e a contrainformação. A primeira está em larga desvantagem desde já.

Chá de sumiço

Durante a campanha eleitoral e depois na transição, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) jogava nas 11 posições com pinta de um futuro pró-ativo no governo Lula (PT). Algumas semanas depois, ele só aparece timidamente em ações marginais do governo federal, protagonismo que é bom, nada. Se é silêncio obsequioso ou "chega pra lá" não se sabe.

Dono do campinho

Há várias maneiras de dizer que o Brasil majoritariamente é de esquerda ou de direita. Além dos 49% dos votos de Bolsonaro, o PL vai ficar com a maior fatia do Fundo Partidário, R$ 205,8 milhões de R$ 1,18 bilhão. Atinge esse status pela primeira vez.

Cervejada de bilionário

O modo como os superbilionários cuidam das suas fortunas exige diversificação. Bill Gates, por exemplo, comprou uma boa fatia da Heineken. Em se bebendo, dá - dinheiro para os donos.

Miúdas