O poeta e o artista

Fernando Albrecht

Baseado na obra do poeta Mario Quintana, o artista plástico Guto (@guscoart) modificou a identidade visual do Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa, em Porto Alegre, onde foram criados temas diferentes em cada um dos andares, desde exploração dos animais do oceano e dos planetas do Sistema Solar, até o conhecimento da fauna gaúcha e países do mundo.