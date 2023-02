Após o sucesso de vendas do Nilo Square Residence e do Nilo Square Multistay, a Melnick lançou o primeiro tech boutique hotel de Porto Alegre: o V3rso tailored by Emiliano (em parceria com a rede Emiliano). Suas instalações irão ocupar cinco andares do Nilo Square, e os serviços poderão ser acessados não só pelos hóspedes, como pelos moradores dos apartamentos e usuários das salas comerciais. Segundo o VP da Melnick, Marcelo Guedes, o lançamento promete transformar o jeito de se hospedar na Capital. O Nilo Square conta ainda com o Residence Resort na sua estrutura, com duas torres residenciais.

Localização privilegiada

O V3rso tailored by Emiliano tem apenas 65 quartos e está localizado na esquina da Av. Nilo Peçanha, em meio a uma gama enorme de serviços, entretenimento, restaurantes, universidade, escola e shopping centers nas proximidades. Seu diferencial está no serviço, que imprime a identidade do cliente ao longo da hospedagem, diretamente por aplicativo. O frigobar é personalizado com as preferências do hóspede, assim como a cama, travesseiros, música, livros, filmes e revistas pré-selecionados, levando em conta seu perfil e hábitos. Além de oferecer aos cotistas o direito de uso de algumas diárias durante o ano.

Programa de saúde mental

A gaúcha RodOil de Caxias do Sul (RS) está implementando um programa de saúde mental para seus colaboradores. É o programa SER, cujo objetivo é oferecer a eles equilíbrio e qualidade de vida mental, física e espiritual pelo acompanhamento com especialistas e análises frequentes. "Nosso interesse é oferecer aos colaboradores um ambiente confortável para que possam evoluir em todos os aspectos", explica o presidente Roberto Tonietto.

Móveis Uultis de carvalho

A Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), está lançando o acabamento Carvalho Dover como resposta ao mercado, diante da crescente tendência pelas cores claras e naturais. Para este lançamento, o grupo criou uma lâmina especial de carvalho pré-composta, que garante homogeneidade e uniformidade, proporcionando um visual livre de manchas nas peças laminadas. A aposta busca renovar os ambientes e trazer leveza aos espaços.

Novos rótulos da Jolimont de Canela

A Vitivinícola Jolimont, de Canela (RS), prepara a apresentação de mais de 20 novos rótulos de vinhos e espumantes para 2023, que se somam aos 50 da sua carta de bebidas. O primeiro, lançado semana passada, foi o Reserva Cave Safra 2021, com um corte bordalês de Cabernet Sauvignon e Merlot. O cultivo a 705 metros de altitude, o clima temperado úmido e o solo argilo-pedregoso, profundo e bem estruturado foram propícios para elaborar um vinho fino tinto seco, com potencial de guarda de sete anos.