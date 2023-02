A força da construção civil de Torres

O avanço da construção civil em Torres, a cada ano, é perceptível na paisagem urbana. Os edifícios localizados na Praia Grande, inclusive, são visíveis a quilômetros de distância, por exemplo, para quem está vindo de Santa Catarina pela BR-101. Embora tenha havido grande crescimento na oferta de apartamentos nas últimas décadas, a incorporação de terrenos e o lançamento de novos empreendimentos seguem a pleno. A cada veraneio, surgem novos prédios em construção ou em projeto, o que é perceptível nos painéis afixados na frente de tapumes que cercam terrenos com casas.

A linha do aeromóvel entre o aeroporto e o Trensurb foi reinaugurada na quinta-feira. É um meio de transporte que poderia ser mais difundido em Porto Alegre. Muito já se discutiu sobre projetos e possíveis itinerários. Mas o trecho que funciona, de fato, é esse do aeroporto.

Outro projeto que se debateu foi o de um parque suspenso na estrutura construída para receber o aeromóvel, entre a Câmara de Vereadores e a área verde em frente à Usina do Gasômetro. A praça, inclusive, é conhecida como Praça do Aeromóvel.

O estudo da consultoria McKinsey para mapear o potencial de produção e consumo de hidrogênio verde apontou 10 localidades no Rio Grande do Sul com condições favoráveis para desenvolver empreendimentos com esse combustível renovável. Rio Grande é uma delas, e sai na frente por várias razões.

A primeira é infraestrutura. A cidade tem um porto, que pode armazenar e ser porta de saída para a exportação do hidrogênio verde. Tem ainda o fato de que o hidrogênio só é considerado verde quando é produzido com energia renovável. Rio Grande e o entorno têm grande potencial para a geração eólica.

Finalmente, Rio Grande já tem um projeto-piloto para a produção de hidrogênio verde, com a participação da espanhola Enerfín. É um projeto de longo de prazo, mas o município da Metade Sul é o mais adiantado para concretizá-lo.

Se o hidrogênio verde é um projeto de longo prazo, o Rio Grande do Sul sedia uma série de ações "verdes" que já são realidade ou começam a sair do papel. Caso da usina de etanol que a CB Bioenergia fará em Santiago. A empresa recebeu licença de instalação dos órgãos ambientais, isto é, está autorizada a começar as obras. O investimento inicial será de R$ 100 milhões.

As dificuldades da Síria, que vive uma guerra civil há mais de 10 anos, ganharam espaço nos meios de comunicação com outra tragédia vivida pelo país, o terremoto que também afetou duramente a Turquia, deixando milhares de mortos nos dois países. O resgate e a assistência à população afetada é muito mais difícil no lado sírio, que ainda sofre com a guerra.

A região da Praia Grande conhecida como Quatro Praças é uma das mais valorizadas. Ali, áreas verdes muito bem cuidadas e urbanizadas estão divididas por vias e são muito procuradas para lazer durante o dia e até a noite. Há quem prefira se instalar de cadeira de praia e com seu chimarrão por ali, ao invés de ir para a areia da praia, especialmente em dias com muito vento. O conjunto de lazer formado pelas praças, a poucas quadras da beira-mar, é emoldurado por algumas dezenas de edifícios. A área em frente às praças já está toda ocupada, mas ainda há incorporações no entorno.

Um belíssimo filme, que tem como pano de fundo o início do conflito, na época da Primavera Árabe está disponível na Netflix. Trata-se de As nadadoras, história baseada em fatos reais, que mostra como sírios tiveram que deixar tudo e buscar uma nova vida em outros países. Uma boa dica para quem busca um filme para ver no feriado de Carnaval.

