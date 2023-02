A conversa de dois notáveis...

...e o hospital que pegou fogo

O músico nativista estava fazendo um show em Campo Grande (MS) e sentiu-se mal. Ligou para Lucchese, descreveu os sintomas e este mandou que ele fosse ao hospital mais próximo, no caso em Realeza, uma cidade do Paraná. Chegou lá e o hospital tinha pegado fogo. Com carro de amigo, veio direto para o Hospital São Francisco, onde foi salvo pelo cardiologista. Mais um.

O som e a fúria

O gesto do governador Eduardo Leite (PSDB) de ir ao encontro do Cpers nas galerias da Assembleia Legislativa, registrado ontem pela coluna, teve antecedentes. Certo dia, o então governador Germano Rigotto (MDB, 2003-2006) resolveu ir a pé ao encontro de governadores do Sul, no Hotel Everest.

Na porta do Palácio Piratini, foi surpreendido com um caminhão de som do Cpers. De megafone em punho, a galera baixava o pau no governo e no governador.

Contrariando conselhos da segurança, Rigotto pediu licença, subiu no caminhão, disse que receberia uma comissão e acabou aplaudido. E mais: tirou diversas fotos. Depois, tranquilamente caminhou pela rua Duque de Caxias até o Hotel Everest, a poucos metros do Piratini.