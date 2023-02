O bordado da governadora Yeda

Desde 1998, a ex-governadora Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010) mantém um hobby que lhe ajuda na concentração: o bordado. Na manhã de ontem, durante a produção de conteúdo dos 90 anos do Jornal do Comércio, ela mostrou orgulhosa algumas peças ao editor Mauro Belo Schneider e à fotógrafa Luiza Prado. No momento, ela reproduz o Palácio Piratini ao lado do Palácio Real de Oz, do filme O Mágico de Oz.

Laboratório Natureza

Pessoa entra no Mercado Público, se dirige a um espaço que vende ervas e pede determinada vitamina. Resposta do dono: - Esse não tenho, só quem fornece é a natureza. O cara sabe das coisas. E aproveitem enquanto ela ainda fornece.

Enxame de jatinhos

Reina grande expectativa entre os aldeões em relação ao South Summit 2023, que se realizará em Porto Alegre de 29 a 31 de março. Segundo autoridades do setor, no ano passado nada menos que 180 jatinhos passaram pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Isso posto...

...o que os empreendedores em potencial das periferias que não falam inglês nem tem dinheiro para bancar a exposição dos seus inventos gostariam é de uma Cúpula do Sul voltada aos pequenos negócios da periferia. Tem muito Professor Pardal por aí.

A coisa julgada

O Supremo decidiu que a Receita Federal poderá cobrar impostos que, devido a outras decisões judiciais, não tenham sido recolhidos durante anos. Comentário do ministro Luiz Fux do próprio STF, voto vencido: "risco sistêmico absurdo".

Quando a fome bate à porta...

...o amor pula a janela. Segundo o IBGE, o número de divórcios no País cresceu 75% em cinco anos e, no meio do ano passado, o total de divórcios saltou para 7,4 mil apenas em julho de 2022, um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores. Sendo a principal causa, a crise financeira.

Porém...

...dito assim é explicação parcial. A falta de dinheiro traz à tona conflitos pré-existentes agravados pelas idiossincrasias de cada um, turbinadas pela vida maluca da sociedade atual.

Balões misteriosos

Muita coisa está para ser explicada sobre esses balões abatidos. A análise dos destroços é mantida em sigilo pelo governo dos EUA e FBI. Satélites espiões - e são dúzias deles - já conseguem fotografar objetos do tamanho de um selo postal, então, o que realmente eles poderiam fazer melhor? Pelo segredo mantido, há algo no ar além dos aviões de carreira e dos balões.

Sem querer querendo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ensaia diversos movimentos para se aproximar do presidente Lula (PT), e já concorda que os juros devem ser mais baixos. Ele nega que pretenda entrar na política, embora seja assim-assim com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Se nega, é porque aí tem. A picada da mosca azul é fatal.

Falta dizer

A política monetária de manter juros altos é justamente frear o consumo, portanto a produção, para evitar que a inflação decole de vez. Além disso, o Brasil precisa rolar sua dívida interna e para tal investidores em títulos brasileiros buscam o máximo de margem. Se estão altos demais os juros, é outro papo.

Inquietude na aldeia

Está complicado investir seu rico dinheiro em papéis que até há pouco tinham reputação inatacável. Se os grandalhões grupo Bradesco, Santander, Itaú, BTG e Safra entraram numa fria, em quem se pode confiar? Neste caso, tamanho não é documento.

Chuva e frio

E veio a chuva. Se não resolve o problema das lavouras, reduziu o calorão. A previsão é que na madrugada de sábado faça frio de 15 º C na Capital.

Diálogo nas galerias

Matéria nesta edição. Em meio à sessão na Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite (PSDB) subiu às galerias para falar com o Cpers.

Dia fora