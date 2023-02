Olho no olho

A diretoria do Grupo Lebes esteve reunida em São Paulo com os principais fornecedores para rodadas de conversas muito promissoras. Os encontros tiveram como objetivo apresentar as novas oportunidades do grupo, além de estreitar e fortalecer ainda mais o relacionamento com os parceiros. Esta foi uma ótima oportunidade também de ouvir os projetos da Samsung, Atlas, Motorola, Panasonic, TCL OPEN, Goodyear e Gangster, comenta Otelmo Drebes, presidente das Lojas Lebes.

Entulho olímpico

O enrosco dos 8,5 hectares da área onde está o Estádio Olímpico, em Porto Alegre, levará anos para ser desenroscado. Enquanto isso, a implosão do estádio custaria uma banana por uma simples questão logística: não há lugar em Porto Alegre para colocar o entulho gerado. Logo, tem que levar para outro município.

Terra nua

O Senar-RS promoverá amanhã palestra online sobre o Valor de Terra Nua (VTN), ao vivo às 9h pelo canal do YouTube do Senar-RS. A live visa levar informações ao público rural sobre o conceito legal do VTN e suas aplicações na declaração do Imposto Territorial Rural.

Corredor reaberto

Finalmente parece que o corredor de umidade que vem do Pacífico e Amazônia dá sinais de que foi reaberto. E desta vez é chuva de frente (fria), mais fácil de prever que chuva de convecção. Nunca uma boa chuva foi tão almejada. Oremos.

Insegurança jurídica

Quando uma Corte superior como o STF reverte a coisa julgada por ele próprio, é porque é de duvidar que algum dia este Brasil terá segurança jurídica. Assim, terá permanentemente insegurança jurídica, que fará investidores internacionais - e nacionais - pisarem no freio.

Enquanto isso, em Israel

Israel começou a semana com crise democrática. O principal ponto sobre uma reforma em discussão é o chamado "parágrafo de superação", mudança que permitiria que 50% 1 do parlamento pudesse derrubar decisões da Suprema Corte.

A terra do dinheiro

Alguns números do Super Bowl 57 realizado domingo: os finalistas valem US$ 8 bilhões, as apostas somaram US$ 16 bilhões e um único comercial de TV custa US$ 6 milhões de verdinhas.

Família unida

Dois deputados federais do PL e Patriotas entraram com projeto de lei que permite que o trabalhador falte ao trabalho em caso de morte de cães e gatos. O diploma legal, que altera a CLT, ainda está na fase inicial e não há perspectiva de votação em plenário. Se chegar a ele, periga passar.

Um outro complicador

Há outra explicação para a afobação dos bancos em operações que eventualmente geram problemas mais adiante: as metas às vezes desumanas impostas aos executivos das agências. Cumpri-las é obrigação, não cumpri-las é colocar o cargo em risco, para ser misericordioso.

Churrasco com chopp

Cerca de 170 assadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e do Uruguai estarão na Arena SG, Serra Grande, em Gramado, no dia 11 de março, com público estimado em mais de 3,5 mil devoradores de carne. Para ajudar a descer, 10 mil litros de chope. E torcer para que tudo dê certo, ao contrário da recente churrascada no Litoral.

De Gramado ao Sergipe

A sergipana Dok Calçados entrou com pedido de recuperação judicial. A empresa é dona da Ortopé, entre outras marcas. Melancólico ver o destino da menina dos olhos do pioneiro Horst Volk.

Governo em campo

Se fosse time de futebol, a crônica especializada diria que falta entrosamento no time de Lula e o meio de campo está embolado. Quem acompanha o noticiário se vê confuso com os caminhos do novo governo e seus ministros. Um morde e outro assopra. E o segundo tempo do Brasil começa na quarta-feira de cinzas.

O grande presídio nacional

Até a OAB nacional se manifestou preocupada com a multidão de manifestantes do 8 de janeiro encarcerada em Brasília, em condições ignoradas. Às vezes, ao arrepio da lei. O Crime S.A. ocupa outro tanto.

Azul profundo