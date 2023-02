A triste situação do Estádio Olímpico

Os distritos eróticos

Até o início dos anos 1990, o trecho inicial da avenida Cristóvão Colombo mantinha algumas operações em nada condizentes com a placidez dos prédios "família" do trecho, entre a bifurcação com a Alberto Bins e o início, na rua Barros Cassal, inclusive o prédio onde morava um vice-presidente da República nos anos 1970, quando retornava de Brasília. A convivência incomodava a vizinhança, mas como o ruído interno das boates mantinha-se no seu devido lugar, não houve guerra declarada.

Observando este trecho a partir da Barros Cassal, logo após a esquina à direita havia o bar-chopp Carcará, corruptela da música de Maria Betânia com o nome do proprietário Cará, ex-jogador do E. C. Cruzeiro, com decoração de seios pintados de branco incrustados no cimentos.

Anos depois, mudou o nome para a boate do Waldemar. Boate em termos, quase ninguém dançava, eram pontos de encontro em que coexistiam a fome e a vontade de comer. Assim como quatro vizinhos do lado oposto da rua, eram locais onde as moças procuravam diversão remunerada, por assim dizer.

Um pouco abaixo do Carcará, o George's Bar, a primeira uisqueria de luxo de Porto Alegre - a outra era o Wiskey Center, na galeria da Riachuelo perto da Borges de Medeiros.

Voltando à Cristóvão, havia o lugar simplesmente chamado de "Os espanhóis". A Nega Tereza, Isidoro, no 36, ex-Bob's Bar dos anos 1960 início dos 1970, o melhor croquete de peixe da cidade, crocante com molho remolado.

Mais para a esquina, ao lado do posto de combustíveis, o Lacave, bem mais amplo que os demais, cujo dono era um cidadão conhecido como Dezoito.

Naqueles tempos, a bebida nacional era o uísque. Para beber uma marca estrangeira, só rico. E com alto risco de beber produto falsificado, porque outra mania nacional era falsificar este destilado. O produto final era tão ruim que fígados explodiam, deixando caquinhos a quilômetros de distância.

Espumante é coisa atual, só em bailes, reuniões dançantes, festas de família, Ano Novo e eventualmente no Carnaval dos clubes sociais.

Não muito longe dali, começava o Distrito Erótico da Farrapos, mas esta já é outra história.