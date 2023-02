O meu negócio?

Devagar quase parando, moço. Nunca vi tão pouca gente no Centro e tanta gente na praia. Nenhuma no Litoral tem lugar para estacionar. Na segunda quinzena, vou para Tramandaí com meu marido - sou casada há três anos. Gostamos muito de pescar na plataforma e até já alugamos um lugarzinho bem perto dela. O senhor me conhece, eu sou a Vera Engraxate, tenho 62 anos e meu ponto é na Praça da Alfândega, ao lado da Caixa. A cadeira do lado era ocupada pelo Paulo, coitado, já se foi.

Como uma onda no mar

Como previsto, as ondas sucessivas do naufrágio da Americanas começam a atingir praias antes paradisíacas, mas que agora sofrem os efeitos. E com ela, milhões de aplicadores de fundos de investimento dos bancos expostos, que por sua vez apresentam balanços medíocres em comparação a anos de mar calmo. E vai longe a ressaca.

A hora da cobrança

Aos poucos, os jornais do Rio de Janeiro e São Paulo começam a pegar mais pesado com o presidente Lula (PT). Terminou a lua de mel que durou um bocado de tempo, o divórcio se aproxima. O editorial do O Globo diz que "em vez de atacar o Banco Central, Lula precisa começar a trabalhar".

Grande novidade

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) quer que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explique na Câmara as definições da política monetária e os juros altos. Campos Neto explica isso todo o dia na imprensa. Suas excelências não lêem jornais?

Por isso...

...essas tentativas de trazer a montanha a Maomé não passam de vitrine para brilhaturas pessoais. Político é como mariposa, precisa de lâmpada para arrodear.

Dia do trabalho



O deputado estadual Joel Wilhelm (PP), com a assinatura de 34 parlamentares, protocolou o pedido de abertura da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista no seu primeiro dia em sessão plenária na Assembleia Legislativa. "Fiquei feliz em ver o interesse da maioria dos deputados em se somar à nossa luta", comemora o deputado, ex-prefeito de Igrejinha.

Dia de festa e parceria

No dia 14 de fevereiro, a Impresul Gráfica estará completando 55 anos. Ao mesmo tempo, completará 25 anos de parceria com o Instituto do Câncer Infantil RS através do Calendário Impresul. A data será comemorada na Fábrica do Futuro, na rua Câncio Gomes, 609 - 4º Distrito de Porto Alegre. A 25ª edição "Lugares fantásticos" conta com trabalhos dos fotógrafos Araquém Alcântara, Eurico Salis, Fernando Bueno, Fernando Dias, Leonado Costa e Ita Kirsch.

Apenas o começo

Quando começaram a chegar os primeiros números das mortes causadas pelo terremoto na Turquia e na Síria, era certo que os 3 mil óbitos seriam apenas o começo. Levando em conta feridos que iriam e ainda vão morrer, mais os que estão soterrados, não será surpresa se o número final ultrapassar 30 mil/ 35 mil.

Mutirão de besteiras

Entre as bobagens nas redes sociais que internautas cultivam como sendo reais está um post dando conta que ouvir rádio ou telefone com fone de ouvido debaixo de rede de alta tensão pode eletrocutar o usuário. E tem quem acredite. Brasil, país de crédulos que acreditam até em mula sem cabeça.

Por fim...

O mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos a eles. (Escritora e pensadora Simone de Beauvoir)

Faz parte